"Une multiplication des risques sur ces périodes" : les enfants ne doivent surtout pas manger ces aliments typiques des fêtes

Beaucoup d'aliments très populaires pendant les fêtes de fin d'année restent déconseillés chez les enfants.

Les repas de fêtes de fin d'année sont un moment particulièrement attendu par les adultes, mais aussi par les enfants. Ils sont synonymes d'ambiance festive, de réunions familiales et bien sûr de cadeaux et d'aliments qui changent du quotidien. On a envie de profiter, de savourer, de partager aussi certains plats ou aliments traditionnels lors de ces périodes de fêtes.

Ce peut être aussi l'occasion de leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Mais ces repas, quand il sont constitués de nombreux aliments typiques des fêtes de fin d'année, peuvent représenter un danger pour les enfants, en particulier en bas âge. "On voit une multiplication des risques sur ces périodes-là", nous confie ainsi Morgane Bonello, diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition pédiatrique.

Les poissons crus, peu cuits, ou fumés ainsi que les crustacés et autres fruits de mer doivent être évités avant 5 ans. On évitera donc le saumon fumé ou les huîtres, très consommés pendant cette période. Mais ce n'est pas tout, la liste peut être longue mais elle est importante à retenir avant un grand repas en famille.

Concernant les viandes, elles doivent être mangées cuites jusqu'à l'âge de 10 ans. Cela vaut aussi pour le foie gras, un des aliments favoris des fêtes de fin d'année, qui ne doit pas être consommé cru ou mi-cuit avant 10 ans. Les fois gras stérilisés industriels sont une bonne alternative. Les aliments à base d'œufs crus (comme la mousse au chocolat ou la mayonnaise maison) sont ainsi à proscrire chez les enfants de moins de 5 ans.

Il n'y a pas seulement les risques sanitaires : de nombreux aliments très populaires à l'apéritif pendant les fêtes présentent aussi un "risque d'étouffement élevé jusque 4 ans, et la prudence est recommandé jusque 6 ans", précise Morgane Bonello. Il faut ainsi éviter les aliments petits et ronds comme les cacahuètes, les tomates cerises et les raisins ; ainsi que les aliments collants comme les pâtes feuilletées.

Enfin, il faut également prendre des précautions avec les desserts chez les enfants. Le miel est proscrit avant 1 an, et les sucres ajoutés doivent être évités avant 3 ans. Les desserts et chocolats qui contiennent de l'alcool sont aussi évidemment "à proscrire", rappelle la diététicienne-nutritionniste.

Après avoir pris en compte ces recommandations, les enfants peuvent se faire plus plaisir qu'au quotidien pendant cette période particulière. On peut "les laisser manger à leur faim, pour qu'ils explorent leur satiété et leurs ressentis et qu'ils apprennent à se réguler. Il faut savoir lâcher prise pendant les repas de fêtes !", glisse Morgane Bonello.