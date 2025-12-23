"Ce sont les aliments les plus contrôlés" : y a-t-il vraiment un risque d'intoxication alimentaire avec les huîtres ?

Les huîtres ont la mauvaise réputation d'être responsables d'intoxications alimentaires.

Les huîtres sont une des stars des repas de fêtes. Elles figurent en bonne place sur les menus et sont appréciées par un large public. Il y a bien les réfractaires, ceux qui ont goûté une fois et juré de ne pas récidiver et ceux qui assurent que ça les rend malade ou que cela présente trop de risques. Ont-ils raison pour autant ?

Les rappels et interdiction à la vente sont généralement très médiatisés et peuvent contribuer à cette impression. Ce n'est toutefois pas seulement un préjugé. Une huître pas fraîche peut effectivement transformer ce moment de fête en véritable cauchemar. Les huîtres font en effet partie des aliments les plus à risque d'intoxications alimentaires. Plusieurs personnes en font d'ailleurs la mauvaise expérience chaque année, en particulier pendant les fêtes.

Tout d'abord, les huîtres peuvent bien contenir des substances nocives, comme des bactéries. Elles "absorbent les contaminants présents dans l'eau, comme des micro-organismes pathogènes (bactéries, virus), des micro-algues toxiques, des métaux lourds et d'autres polluants (polluants organiques), qui s'accumulent dans leur chair et peuvent les rendre impropres à la consommation", explique l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire.

Ces substances peuvent alors provoquer des intoxications alimentaires, responsables de symptômes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée...) ou neurologiques (maux de têtes, vertiges...), "parfois graves voire mortels", note l'Anses. Alors on s'abstient ? Pas du tout car d'autres éléments sont à prendre en compte.

Heureusement, le risque d'intoxication est très faible, en tout cas en achetant ses huîtres dans le commerce. Ces crustacés sont en effet surveillés de très près : "Ce sont les aliments les plus contrôlés", a même affirmé Soizick Le Guyader, de l'Ifremer, aux Echos. Mais il est malgré tout préférable d'être vigilant, en particulier sur la fraîcheur des huîtres, en les achetant chez un poissonnier. Ensuite, il ne faut consommer que des huîtres bien fermées et vivantes. Elles doivent ensuite être stockées au frais jusqu'au dernier moment avant de les manger. Elles doivent aussi être ouvertes le plus tard possible.

En prenant ces précautions, les huîtres restent un très bon choix nutritionnel pour les fêtes. "C'est excellent pour la santé", et notamment "pour le système immunitaire", a affirmé à Télématin le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chroniqueur. "C'est bourré de zinc, de sélénium, c'est faible en calories : une huître c'est moins de 10 petites calories".

Elles contiennent aussi "des oméga-3, des vitamines", notamment de la vitamine B12. Mais elles doivent malgré tout être consommées "avec modération", notamment chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques d'après le Dr Kierzek, car les huîtres sont très riches en sel (1,5 g de sel pour 6 huîtres).