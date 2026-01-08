C'est le conseil étonnant d'une nutritionniste pour 2026 : "Mangez un dessert tous les jours"

On fait souvent l'impasse sur les desserts en pensant qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Les supprimer peut pourtant être une très mauvaise idée.

Beaucoup d'entre nous ont fait la résolution de mieux manger en 2026. Mais avec tous les conseils en termes de nutrition, notamment sur les réseaux sociaux, il est parfois difficile de savoir comment faire. Les desserts, qui font partie de nos habitudes du quotidien, sont souvent diabolisés, et supprimés dans un objectif de perte de poids. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Beaucoup d'experts en nutrition recommandent d'ailleurs de compléter ses repas par un dessert.

La nutritionniste norvégienne Tine Mejlbo Sundfør recommande même de "manger un dessert tous les jours en 2026" dans les colonnes de Nettavisen. Vous vous en doutez, ce conseil est à nuancer. Tous les desserts ne sont pas à mettre dans le même panier. "Attention, je ne parle pas de pudding au chocolat et de glace, mais préparez une petite salade de fruits avec du yaourt à la vanille, une tarte aux fruits rouges avec un crumble, un smoothie aux fruits rouges surgelés, du porridge à la banane"... recommande par exemple la nutritionniste. Le site national Manger Bouger conseille aussi de choisir "plus souvent un fruit ou une salade de fruits ou un produit laitier plutôt qu'une pâtisserie ou un entremet sucré".

Les desserts peuvent en effet être l'occasion se faire plaisir bien sûr, mais surtout de consommer plus de nutriments essentiels pour être en bonne santé. Un dessert avec des fruits va apporter des fibres et des vitamines dont on a tendance à manquer. D'après une étude de Santé publique France, seuls 19% des hommes et 25% des femmes en France consomment 5 fruits et légumes par jour, comme cela est recommandé ! Et n'oublions pas qu'il est aussi recommandé aux adultes de consommer deux produits laitiers par jour : le dessert peut justement être l'un d'eux.

L'idéal est de voir le dessert comme un complément du repas. Par exemple, si votre plat manquait de fibres et de sucre, il est préférable de consommer des fruits au dessert. A l'inverse, s'il ne contenait pas ou peu de protéines, un fromage frais par exemple en dessert peut être une bonne idée.

Enfin, contrairement aux idées reçues, "s'autoriser à manger un dessert peut rendre la perte de poids plus facile", a affirmé la diététicienne Jessica Ball dans un article de Eating Well. "Restreindre sévèrement les aliments que vous aimez et que vous avez envie de manger conduit souvent à des crises de suralimentation plus tard", explique-t-elle. Il est préférable de manger du sucré en dessert que d'en grignoter entre deux repas pour limiter le pic de glycémie.

La diététicienne recommande ainsi de "continuer à apprécier une portion de dessert" en pleine conscience, c'est-à-dire en prêtant attention à ses signaux de satiété pour éviter de manger plus que nécessaire. En s'écoutant, on peut souvent se rendre compte qu'on n'a pas réellement besoin de finir toute la part de gâteau !