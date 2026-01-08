Gâteaux, petits suisses, sodas... cet additif présent partout augmente de 26% le risque de cancer du sein selon une étude inédite

Cette étude française met en relation un risque accru de cancer, notamment du sein et de la prostate, avec la consommation de conservateurs.

Les additifs sont partout. Utilisées par l'industrie alimentaire notamment pour mieux conserver les aliments, ces substances sont présentes dans une grande partie des produits que nous achetons quand nous faisons nos courses. Mais les inquiétudes concernant leurs potentiels effets sur notre santé augmentent. Certains, comme les nitrites - particulièrement présents dans les charcuteries - ont déjà été épinglés pour "effet cancérigène probable". Mais les effets des additifs sont encore très mal connus.

Une équipe de recherche notamment menée par l'Inserm a justement étudié le lien entre la consommation de conservateurs et le risque de cancer chez plus de 100 000 personnes en France suivies pendant plusieurs années. Leurs travaux viennent d'être publiés dans le British Medical Journal. Leurs conclusions n'ont hélas pas été surprenantes : "une consommation plus élevée de conservateurs alimentaires (a été) associée à un risque accru de cancer", affirme l'Inserm. Mathilde Touvier, directrice de recherche Inserm, a précisé en conférence de presse que "l'association est significative".

© 123RF

Certains conservateurs ont particulièrement été pointés du doigt. Il s'agit notamment des sorbates, en particulier le sorbate de potassium, qui "étaient associés à une augmentation de 14 % du risque global de cancer et à une augmentation de 26 % du risque de cancer du sein" entre les consommateurs élevés et les faibles consommateurs d'après l'Inserm. Si les sorbates ne vous disent rien, ils sont pourtant présents dans de très nombreux aliments du quotidien : petits suisses, beurres et margarines, sodas et sirops, gâteaux (Napolitain, Savane, Palmito…), houmous, tortillas ou encore carottes râpées.

D'autres conservateurs ont été associés à un risque plus élevé de cancer :

les sulfites (augmentation de 12 % du risque global de cancer) notamment présents dans les boissons alcoolisées ;

les acétates (+ 15 % de risque de cancer en général et + 25 % de risque de cancer du sein) présents dans les chips, les viandes transformées, sauces et plats préparés ;

les nitrites de sodium (+ 32 % de risque de cancer de la prostate) et de potassium (+ 22 % de risque de cancer du sein), surtout présents dans les charcuteries et déjà associés à un risque accru de cancer colorectal ;

les érythorbates et l' érythorbate de sodium (+ 12 % de risque de cancer et 21 % pour le cancer du sein), des conservateurs antioxydants présents dans les charcuteries et autres aliments transformés.

Ces résultats sont uniquement observationnels et ne peuvent pas établir des liens de cause à effet, qui "restent à confirmer", précise Mathilde Touvier. Malgré tout, "ces travaux justifient une fois de plus les recommandations de privilégier les aliments frais et peu transformés et de limiter autant que possible les additifs superflus", conclut-elle.