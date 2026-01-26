Ce petit aliment est le snack idéal pour un coup de boost avant une séance de sport

Il apporte une bonne dose d'énergie naturelle.

Avant une séance de sport (surtout si elle est longue et demande beaucoup d'effort), on a souvent besoin d'un petit coup de boost. "Manger avant de faire du sport permet d'améliorer la qualité de nos efforts, d'éviter l'hypoglycémie, une fatigue prématurée, ou encore de faciliter notre récupération", rappelle le diététicien-nutritionniste et ancien cycliste professionnel Fabrice Jeandesboz. Mais il n'est pas toujours facile de savoir quoi manger et combien de temps avant.

De plus en plus de sportifs se tournent vers les barres énergétiques, certes très pratiques, mais qui ne sont pas le meilleur choix pour la santé, puisqu'il s'agit généralement d'aliments ultra-transformés. A la place, il est préférable de miser sur des aliments naturels. Certains sont une véritable mine d'énergie grâce à leur teneur en glucides.

Les dattes sortent justement du lot pour la quantité de sucres qu'ils contiennent. "Les dattes sont une excellente source de glucides, avec environ 10 à 18 grammes de glucides par datte", a expliqué à Verywell Health la diététicienne Leah Barron. Ces glucides sont une source rapide d'énergie pour les muscles. A quantité égale, la datte contient plus de trois fois plus de glucides que la banane, un fruit plébiscité par les sportifs.

Alors quand et combien faut-il en manger ? "Avant, pendant ou après l'activité physique, elles apportent de l'énergie. On peut prendre 1 datte avant de faire du sport, et 2 dattes après pour récupérer. En cas d'activité physique de plusieurs heures, on peut prendre une datte supplémentaire durant la pratique sportive", précise à Santé Magazine la diététicienne Aurore Lavergnat. Avant une petite séance de sport ou pas très intensive, il n'est généralement pas nécessaire de consommer des glucides.

Et la datte n'est pas seulement un bon choix pour sa teneur en sucres. Elle est très pauvre en gras, riche en fibres bonnes pour la digestion, et contient une quantité importante de potassium bon pour le cœur. Cependant, ce petit fruit sucré est calorique, puisqu'il contient près de 290 kcal pour 100 grammes, l'équivalent d'environ 6 dattes. Il ne faut donc pas en abuser. Les dattes peuvent aussi provoquer des inconforts digestifs en raison de leur teneur en fibres. Mais elles sont "généralement bien tolérées sur le plan digestif par la plupart des personnes", rassure auprès de Verywell Health la diététicienne Alissa Rumsey. Et bien sûr, on n'oublie pas de manger suffisamment de protéines et de bien s'hydrater !