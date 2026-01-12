Bien plus que le lait : ces 9 aliments sont étonnamment riches en calcium

Il n'y a pas que les produits laitiers qui sont riches en calcium. D'autres aliments en contiennent aussi, voire même plus que le lait.

Tout le monde le sait : le lait et les autres produits laitiers apportent du calcium. Ce minéral est essentiel pour notre santé, et surtout pour nos os. Manger suffisamment de calcium - en particulier pendant l'enfance, l'adolescence et chez les personnes âgées - aide ainsi à prévenir le risque de fractures et d'ostéoporose, fréquente surtout après la ménopause.

Le calcium joue aussi un rôle dans la fonction musculaire, la coagulation du sang, ou encore la libération d'hormones, rappelle l'Anses. C'est pourquoi il est recommandé de manger 2 produits laitiers par jour chez les adultes, et 3 ou 4 chez les plus jeunes ou après 55 ans. Mais les produits laitiers sont loin d'être les seuls aliments qui contiennent du calcium.

Un des aliments les plus riches en calcium est la graine de chia. Cette petite graine à la mode est connue pour son importante teneur en protéines et en fibres, mais beaucoup ne savent pas qu'elle contient pas moins de 631 mg de calcium pour 100 grammes... soit plus de 5 fois plus que le lait demi-écrémé !

Ensuite, la spiruline, cette poudre verte souvent considérée comme un "super aliment" de part sa teneur en protéines et en antioxydants, est aussi très riche en calcium avec 469 mg pour 100 grammes. Troisième aliment riche en calcium : la sardine (notamment à l'huile d'olive). Ce petit poisson gras est en effet consommé avec les arêtes, qui apportent du calcium : 432 mg pour 100 grammes. La sardine contient aussi de la vitamine D, qui favorise justement l'absorption du calcium !

Star de l'apéro, l'amande salée est aussi riche en calcium avec 268 mg pour 100 grammes, soit 2,2 fois plus que le lait demi-écrémé. Le prochain dans le classement est un légume : le chou kale. Ce chou contient 254 mg de calcium pour 100 grammes, et il est aussi une bonne source de vitamine K bonne pour le cœur, de vitamine C bonne pour l'immunité, ainsi que de fer et de magnésium.

Ensuite, du côté des légumineuses, le haricot blanc contient pas moins de 240 mg de calcium pour 100 g. Puis, l'avant dernier aliment de cette liste est la crevette, qui cuite contient 177 mg de calcium pour 100 grammes. La crevette grise en est une source exceptionnelle avec 1000 grammes pour 100 grammes ! Et enfin, la noix du Brésil contient aussi plus de calcium que le lait avec 160 mg pour 100 grammes. N'hésitez pas à intégrer ces aliments au quotidien, surtout si vous ne consommez pas beaucoup de produits laitiers ou que vous avez des besoins accrus en calcium !