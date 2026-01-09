Marre des œufs ? 5 alternatives excellentes pour le petit-déjeuner

C'est excellent mais l'oeuf n'est pas l'unique option pour bien démarrer la journée. Voici quelques bonnes idées pour varier les petits-déjeuners.

Salé, sucré, repas le plus important de la journée... Chacun a son avis et sa vision du petit-déjeuner ! Il est dans tous les cas un moment clé pour votre corps. C'est lui qui conditionne notre énergie et notre concentration jusqu'au déjeuner sans succomber aux grignotages.

Pour éviter ces "coups de barre" et fringales de 10 heures, il est conseillé d'apporter des protéines au petit-déjeuner, entre 15 et 25 grammes selon les experts. Dans cette quête du petit-déjeuner idéal, les œufs se sont ainsi imposés comme une valeur sûre. Et pour cause : deux gros œufs apportent environ 12 grammes de protéines, accompagnées de vitamines et de minéraux.

Problème, on peut rapidement s'en lasser ! Bonne nouvelle, il existe de nombreuses alternatives tout aussi nutritives, parfaitement adaptées aux matins pressés comme aux brunchs du week-end.

Le fromage blanc : un concentré de protéines

Avec environ 24 grammes de protéines par bol, le fromage blanc s'impose comme un champion toutes catégories. Sa texture crémeuse se prête aussi bien aux préparations sucrées qu'aux versions salées. Vous pouvez le tartiner sur une tranche de pain complet, accompagné par exemple d'avocat pour une version coplète et rassasiante du fameux "avocado toast" américain. Source excellente de calcium et de phosphore, le fromage blanc contribue également à la bonne santé de nos os.

Le toast avocat : facile et excellent

Cette option convient parfaitement aux amateurs de petits-déjeuners salés qui souhaitent varier les plaisirs. Vous pouvez d'ailleurs l'accompagner de quelques tranches de poulet ou de saumon fumé. Vous aurez ainsi un petit-déjeuner équilibré avec protéines, bonnes graisses et glucides complexes.

Le yaourt grec : le favori des nutritionnistes

Les experts l'adorent pour ses apports nutritionnels et son faible apport calorique. Le yaourt grec contient environ 20 grammes de protéines par pot, soit près du double d'un yaourt ordinaire. Riche en calcium et en probiotiques bénéfiques pour le microbiote intestinal, il constitue une base idéale à agrémenter de granola, de fruits frais ou de miel.

"Ajouter 200 grammes de yaourt grec au muesli au lieu de 200 millilitres de lait peut doubler la quantité de protéines que vous obtenez. Cette quantité accrue de protéines peut rendre le yaourt grec plus rassasiant, ce qui est utile si vous essayez de perdre du poids", conseille ainsi la diététicienne britannique Victoria Taylor dans un article publié par la British Heart Foundation.

Le cottage cheese : le cousin du fromage blanc pour varier les plaisirs

Proche du fromage blanc, le cottage cheese offre une texture plus granuleuse et environ 25 grammes de protéines par tasse. Sa saveur douce permet de l'associer à des fruits et des noix pour une version sucrée, ou à des concombres et tomates pour un petit-déjeuner salé. Particulièrement consommé au petit-déjeuner aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, il se trouve désormais facilement dans nos supermarchés.

Le pudding aux graines de chia : la solution facile à préparer chaque soir pour le matin

Les graines de chia représentent une option particulièrement astucieuse pour les personnes qui manquent de temps le matin. Une portion de 28 grammes de graines de chia contient environ 4,7 grammes de protéines. Surtout, on y trouve 9,75 grammes de fibres alimentaires, un nutriment totalement absent des œufs. Les graines de chia sont également riches en calcium, fer, magnésium et sélénium.

La préparation est très simple : mélangez deux cuillères à soupe de graines avec 125 ml de lait ou de boisson végétale, puis placez le tout au réfrigérateur. Le lendemain matin, un pudding gélifié vous attend, prêt à être agrémenté de fruits frais.