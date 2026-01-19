Voici le petit-déjeuner idéal pour avoir une bonne tension selon un cardiologue

L'alimentation joue un rôle clé pour réduire la tension artérielle et pour un cœur en bonne santé.

Le petit-déjeuner est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée, il est donc essentiel de mettre des aliments bénéfiques à notre santé dans son assiette ! Ce repas est souvent trop sucré et trop gras, surtout chez les Français qui aiment le pain beurre confiture, les viennoiseries et les jus de fruits... Pas vraiment un bon combo pour la santé, et en particulier le cœur !

A la place, un petit-déjeuner sain doit contenir des protéines, des fibres, et des bons lipides. Les protéines sont essentielles pour la masse musculaire et pour être rassasié durablement. Le Dr Michael Twyman, cardiologue, a ainsi recommandé dans Eating Well de consommer "au moins 30 grammes de protéines lors de votre premier repas de la journée". Cette quantité dépend bien sûr de votre poids et de l'activité physique que vous faites.

© 123RF

Ensuite, les fibres aident à diminuer le "mauvais cholestérol", et (comme les protéines) elles ralentissent l'absorption du glucose et diminuent ainsi le pic de glycémie après le repas. Même si de nombreux autres petits-déjeuners sont également riches en protéines et en fibres, le Dr Twyman en recommande un en particulier : des œufs brouillés aux épinards, avec des framboises.

Au-delà de l'apport en protéines et en fibres, les épinards sont notamment riches en vitamine K1, particulièrement bénéfique à la santé cardiovasculaire ainsi qu'en calcium, qui participe à la coagulation sanguine. Les framboises (qui peuvent être consommées surgelées) apportent elles des antioxydants - notamment la vitamine C - qui protègent les cellules.

Ce petit-déjeuner apporte 18 grammes de protéines : si vous souhaitez en avoir encore plus, il suffit d'ajouter deux œufs, ou du yaourt grec (seul ou avec des fruits ou des noix, qui apportent des bons lipides bénéfiques pour la santé cardiovasculaire). Si cette recette n'est pas votre tasse de thé, voici deux petit-déjeuners sucrés recommandées par des cardiologues récemment interrogés dans le magazine Self :