Les plus de 50 ans devraient consommer cet aliment chaque semaine pour renforcer leur système immunitaire

Avec l'âge, le système immunitaire devient moins performant. L'alimentation peut changer la donne.

En vieillissant, on est plus susceptible de tomber malade, et d'avoir des formes plus sévères. Le système immunitaire évolue en effet avec l'âge, et protège moins bien face aux virus et bactéries. Les maladies auto-immunes et cancers sont aussi plus fréquents. Ce phénomène est appelé l'immunosénescence.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de soutenir son système immunitaire, notamment grâce à l'alimentation. L'idéal est ainsi d'avoir une alimentation variée et la moins transformée possible. Elle doit être riche en fruits et en légumes, pour bénéficier de leurs vitamines et nutriments qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire. Certains aliments sont particulièrement bénéfiques.

C'est notamment le cas des poissons gras. Connus pour leur richesse en acides gras omégas-3 bons pour le cœur et le cerveau, ils sont aussi riches en d'autres nutriments bénéfiques au système immunitaire. "Les poissons gras tels que le saumon sauvage, les sardines, le maquereau et la truite sont d'excellentes sources de vitamine D naturelle, de B12 et de sélénium, en plus de quelques autres oligo-éléments qui sont importants pour le système immunitaire", a expliqué au média lituanien 15min la Dr Amanda Salih, allergologue-immunologue. Il est conseillé d'en consommer une fois par semaine.

L'alimentation peut ne pas suffire à faire le plein de vitamine D, qui est surtout synthétisée par la peau à partir du soleil. Une supplémentation est souvent recommandée en hiver, en particulier aux seniors. La vitamine D aide en effet à absorber le calcium, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose. Généralement, il n'est pas nécessaire de prendre d'autres compléments alimentaires : une alimentation variée et équilibrée suffit normalement à couvrir tous les besoins nutritionnels.

Au-delà de l'alimentation, une bonne hygiène de vie globale est essentielle pour soutenir son système immunitaire en vieillissant. Le sommeil est "probablement l'aspect le plus critique de l'immunité" d'après la Dr Jessica Lancaster de la réputée clinique Mayo. L'activité physique joue aussi un rôle majeur pour une bonne immunité. Minimiser le stress peut également aider. Au-delà d'être bénéfiques pour le système immunitaire, tous ces conseils ne peuvent vous faire que du bien !