Fini les édulcorants : ce sucre naturel a le même goût, mais sans les effets néfastes

Pourra-t-on bientôt manger du sucre moins calorique, sans pic de glycémie, mais qui reste bon ? Depuis longtemps, les scientifiques et industriels tentent de trouver des alternatives au sucre. Et pour cause : "l'excès de sucre peut entraîner surpoids, obésité et maladies qui y sont associées, comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et certains cancers", ainsi que les caries, rappelle l'Anses. Plusieurs alternatives moins caloriques existent déjà, comme la stévia. Mais ces édulcorants, qui sont des additifs, n'ont pas le même goût, et inquiètent quant à leur impact sur la santé.

Un sucre, le tagatose, pourrait bien être la solution. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal : il existe naturellement, mais seulement dans de toutes petites quantités. Il est par exemple présent dans certains produits laitiers et fruits. Il présente de nombreux points positifs : il contient 60 % de calories de moins que le sucre de table et "a un effet beaucoup plus faible sur la glycémie et les niveaux d'insuline que le sucre classique", ce qui le rend particulièrement intéressant pour les personnes diabétiques.

Ce n'est pas tout : il semble être moins nocif pour les dents, et "pourrait avoir des effets probiotiques, favorisant une flore bactérienne plus saine dans la bouche et l'intestin". Enfin, il serait particulièrement apprécié des consommateurs pour son goût sucré équivalent à celui du sucre de table, et a aussi les "propriétés physiques que le sucre apporte en cuisine et en pâtisserie".

Mais jusqu'à aujourd'hui, le problème reste sa production. Depuis des années, des chercheurs ont développé "des procédés pour produire le tagatose, mais ils sont inefficaces et coûteux", explique le Pr Nik Nair de l'université Tufts. Lui et son équipe ont justement "découvert un moyen de transformer le glucose courant" en ce "sucre rare qui a un goût presque identique à celui du sucre de table, mais avec bien moins d'inconvénients".

Ils ont ainsi "mis au point une méthode permettant de produire du tagatose" à partir de glucose, grâce à des "bactéries modifiées". Cette méthode a un rendement de 95 %, contre 40 à 77 % pour les techniques déjà existantes. "Cette efficacité accrue rend également le procédé beaucoup plus rentable", se réjouissent les chercheurs. Il faudra cependant attendre un peu avant de voir ce sucre dans nos supermarchés : "Il reste encore d'importantes optimisations à réaliser en termes de productivité, de montée en échelle et de purification avant que le procédé ne soit prêt pour une fabrication et une distribution à grande échelle", a estimé le Pr Nair auprès de Fox News.