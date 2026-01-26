Thé, café, vin... cette astuce toute simple limite les taches sur les dents selon un dentiste

Personne ne le fait, pourtant cette astuce est très efficace pour réduire le risque d'avoir des taches.

Personne n'a envie d'avoir des taches sur ses dents. D'autant plus qu'une fois qu'elles sont installées, elles sont difficiles à éliminer (nous y reviendrons). La bonne nouvelle est qu'il est possible de limiter le risque d'en voir apparaître. Le Dr Christophe Lequart, dentiste, nous a justement donné un conseil précieux et méconnu. Rassurez-vous, vous pourrez toujours boire votre café ou votre thé !

La clé est d'agir tout de suite après avoir bu une boisson qui peut provoquer des taches, comme du café, du thé ou du vin rouge. La solution est aussi simple qu'efficace : il suffit de boire un verre d'eau ou se rincer la bouche le plus rapidement possible. Cela permet "d'éliminer une partie des tanins", qui sont justement à l'origine des taches d'après le dentiste. "Si on rince la tasse directement ça part facilement, c'est la même chose sur la surface des dents !", illustre le Dr Lequart.

Cette astuce simple et gratuite peut être très efficace, mais elle ne garantit pas non plus l'apparition de taches. Heureusement, ce n'est pas impossible de réduire leur apparence. Mais oubliez tout de suite les conseils "maison" souvent dispensés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, le jus de citron, est "vraiment à bannir" selon le dentiste puisqu'il va "dissoudre l'émail des dents". On évite aussi la poudre de charbon, et même les dentifrices au charbon. "Beaucoup sont trop abrasifs et il y a un risque pour l'émail. Ils sont déconseillés par précaution", alerte le Dr Lequart.

La seule méthode maison recommandée par le chirurgien-dentiste est le bicarbonate, que tout le monde a déjà chez soi. "On peut utiliser de la poudre de bicarbonate une fois par mois et se brosser les dents avec pour enlever les tâches", conseille-t-il. Attention cependant à ne pas le faire plus souvent, ce qui peut être trop abrasif pour les dents.

Si toutes ces astuces et méthodes ne suffisent pas, il est préférable de se rendre chez un dentiste pour un détartrage et un nettoyage, qui pourront améliorer l'aspect des dents. Un blanchiment n'agit hélas pas sur les taches mais uniquement sur la couleur des dents. Et bien sûr, on n'oublie pas de se brosser les dents au moins deux fois par jour pendant deux minutes !