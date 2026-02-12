Cancer colorectal : voici les aliments à éviter et ceux à privilégier pour réduire les risques

Certains aliments augmentent le risque de cancer colorectal, et d'autres sont protecteurs.

L'alimentation est un des principaux leviers de prévention du cancer. Le cancer colorectal, un des plus fréquents et meurtriers, est particulièrement sensible à ce que nous mettons - ou non - dans nos assiettes. Certains aliments sont protecteurs, quand d'autres sont au contraire à consommer le moins possible.

Les premiers aliments à éviter de consommer sont les viandes transformées, dont les charcuteries. Elles sont d'ailleurs classées comme "cancérigènes" par l'OMS. D'après l'Organisation, "50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ". Il est recommandé en France de ne pas consommer plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, soit l'équivalent d'environ 3 tranches de jambon.

Ce lien entre les viandes transformées et le cancer colorectal "serait dû aux substances ajoutées lors de la transformation ou de la cuisson, comme les nitrates et les nitrites", a précisé au Telegraph le Dr Andy Gaya, oncologue spécialisé dans les cancers gastro-intestinaux. La viande rouge, classée comme "probablement cancérigène", est aussi à limiter pour réduire son risque de cancer colorectal. Il est recommandé d'en consommer maximum 500 grammes par semaine. Il faut en particulier limiter la consommation de viande rouge cuite à haute température, comme sur un barbecue, puisque cela produit des substances cancérogènes qui augmentent encore plus le risque.

La majorité de la population n'atteint pas la quantité recommandée de fibres par jour

La deuxième chose à limiter - voire supprimer - est l'alcool. Ses effets néfastes sur la santé, et en particulier sur le risque de cancer, ont été largement prouvés. "L'alcool augmente le risque de nombreux cancers, dont le cancer colorectal", rappelle le Dr Gaya. D'après le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, "la consommation d'un verre d'alcool par jour est associée à une augmentation du risque de cancer colorectal de 7%".

A l'inverse, certains aliments sont protecteurs, en particulier ceux qui sont riches en fibres. "Manger plus de fibres est essentiel", confirme l'oncologue. Elles aident en effet à avoir un transit régulier, et à éliminer les toxines plus rapidement. La majorité de la population n'atteint pas la quantité recommandée de fibres par jour, qui est d'environ 25 à 30 grammes. Les aliments qui en contiennent le plus sont les céréales complètes, les légumineuses (lentilles, pois chiches...), les fruits secs et oléagineux (noix, amandes...), ainsi que les fruits et les légumes.

Enfin, les produits laitiers semblent aussi être protecteurs face au cancer colorectal. "La consommation quotidienne de produits laitiers est associée à la prévention du cancer colorectal", note l'Institut national du cancer. Une récente étude menée par l'Université d'Oxford avait conclu que consommer l'équivalent d'un grand verre de lait ou deux yaourts par jour réduisait de 17 % le risque de cancer colorectal. Ce cancer est l'un des plus fréquents en France, et le deuxième le plus meurtrier, avec environ 17 000 décès par an.