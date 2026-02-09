Mangez-vous trop de protéines ? Voici 4 signes à surveiller

Beaucoup de personnes consomment trop de protéines, et cela peut avoir des impacts sur la santé.

Les protéines sont à la mode, c'est le moins que l'on puisse dire. Sur les réseaux sociaux, dans les supermarchés… elles sont devenues une obsession pour beaucoup de personnes, les sportifs en premier lieu. Manger suffisamment de protéines est bien sûr essentiel pour que le corps fonctionne correctement, et notamment pour les muscles. Mais est-ce vraiment nécessaire d'en consommer autant que certains l'affirment ?

Globalement, il est recommandé de consommer environ 0,8 grammes de protéines par jour. Pour une personne qui pèse 70 kilos, cela correspond à environ 56 grammes de protéines. Cette recommandation vaut pour la population générale. Certaines personnes ont des besoins plus élevés : les sportifs (jusqu'à 1,5g/kg) ou encore les plus de 60 ans (1 à 1,2g/kg). Mais beaucoup de personnes dépassent ces recommandations : ce n'est pas nécessaire, et cela peut même être mauvais pour la santé. "C'est là que les gens commencent à ressentir certains des effets secondaires courants de manger trop de protéines", a précisé la diététicienne Knubian Gatlin à The Independant.

Un des premiers signes d'une consommation trop importante de protéines : les problèmes gastro-intestinaux. Les personnes concernées peuvent alors souffrir de ballonnements, de constipation ou de diarrhée. Ensuite, la consommation excessive de protéines peut être à l'origine d'une mauvaise haleine. L'USFBD (l'Union française pour la santé bucco-dentaire) recommande ainsi d'éviter les régimes hyperprotéinés.

Les deux prochains symptômes sont plus rares, mais aussi plus graves. Une consommation trop importante de protéines peut provoquer des dommages aux reins, et cela se traduit notamment par une urine mousseuse. Enfin, manger trop de protéines riches en graisses saturées comme la viande rouge peut aussi être mauvais pour le cœur. Des problèmes cardiovasculaires comme un excès de cholestérol peuvent en effet survenir.

Pour éviter ces problèmes, il suffit simplement d'avoir une alimentation variée et équilibrée, qui suffit normalement à combler tous les besoins nutritionnels, et pas qu'en protéines ! En mangeant de la viande, des œufs ou des protéines végétales ainsi que des produits laitiers au quotidien comme cela est recommandé, vous atteindrez facilement votre quota de protéines. Surtout, privilégiez les aliments bruts et évitez les aliments ultra-transformés comme les barres ou les yaourts hyperprotéinés qui peuvent être néfastes pour la santé.