Riche en fibres, peu calorique et pas cher... Cet aliment trop souvent oublié a pourtant de nombreux bienfaits pour notre santé

Les Français mangent 2 fois moins de ce produit que les autres Européens. Un vrai raté au vu de ses bénéfices pour la santé... et le budget !

Les chiffres sont sans appel : selon France Agrimer, les Français n'achètent que 5 kilogrammes de ce produit alimentaire par an et par ménage, contre 15 kg de viande fraîche ou encore 17 kg de pâtes. Nous en consommons surtout deux fois moins que la moyenne européenne, et quatre fois moins qu'au niveau mondial. Un vrai raté quand on sait qu'il regorge de trésors ! À peine 1 Français sur 2 déclare en consommer au moins une fois dans la semaine.

Le problème est que ces produits souffrent d'une mauvaise réputation et qu'on ne sait pas toujours comment les cuisiner. Pourtant, derrière une image un peu vieillotte, se cache une mine d'or nutritionnelle. Vous auriez ainsi bien raison d'en mettre davantage dans vos assiettes et placards : ils sont parmi les aliments les plus nutritifs disponibles. Ils permettent de consommer plus de fibres dont on manque trop souvent. Ces fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales et leur fermentation produit des acides gras anti-inflammatoires bénéfiques pour le côlon.

Alimentation ancestrale, les légumineuses ont ainsi fait l'objet de nombreuses recherches. Les chercheurs ont par exemple analysé l'impact de la consommation régulière de légumineuses sur différents aspects de la santé. Les études soulignent d'abord que les protéines et fibres des haricots augmentent la satiété, aidant ainsi à contrôler l'appétit.

Un essai clinique sur plus de 100 diabétiques de type 2, et relayé par le média britannique The Independant, a montré des résultats impressionnants : ceux qui consommaient au moins une tasse de légumineuses par jour pendant trois mois avaient un meilleur contrôle glycémique, mais aussi une diminution du poids, du tour de taille, du cholestérol et de la pression artérielle.

Concernant la santé cardiaque, les recherches ont montré que les régimes riches en haricots réduisent également significativement le cholestérol LDL (dit "mauvais" cholestérol) et améliorent la pression artérielle. Les fibres agissent comme un piège pour capturer le cholestérol dans l'intestin pour l'éliminer.

Autre avantage, leur prix défie toute concurrence et on peut varier facilement les recettes. Si on vous dit chili con carne, houmous, falafels ou dahl de lentilles, les légumineuses deviennent tout de suite plus attirantes ! Ces plats démontrent qu'avec un peu d'inspiration, on peut facilement métamorphoser ces graines parfois considérées comme "la viande des pauvres". Pour rappel, les lentilles sont les légumineuses les plus achetées par les Français : elles repré­sentent 32 % des volumes achetés juste devant les ha­ricots (30 %), suivis des flageolets verts (22 %) et des pois chiches (14 %).

Vous voilà tenté d'en ajouter à vos menus ? Quelques conseils sont bons à prendre. Pour augmenter votre consommation, commencez progressivement avec une demi-tasse de haricots cuits quelques fois par semaine. Variez entre pois chiches, haricots rouges, lentilles et haricots noirs. Les conserves sont aussi nutritives que les secs, rincez-les simplement pour réduire le sodium. Si vous utilisez des haricots secs, faites-les tremper une nuit et cuisez-les bien. Vous les digérerez mieux.