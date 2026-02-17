Encore plus que le kiwi ou la pomme : ces 8 fruits sont les plus riches en fibres

Ces fruits sont une excellente source de fibres.

Les fibres sont indispensables pour notre santé, et notamment notre digestion. Elles ont de nombreux bienfaits : elles régulent notre transit, aident à ralentir l'absorption du sucre et régulent la glycémie, procurent un sentiment de satiété, et réduisent même le risque de cancer colorectal. Pourtant, on a tendance à ne pas en manger assez. Il est recommandé d'en consommer 25 à 30 grammes par jour. Pour atteindre ce niveau, il faut miser sur les aliments les plus riches en fibres. De nombreux fruits en contiennent justement de bonnes doses.

Le fruit qui en contient le plus est la noix de coco. De saison jusque fin février, sa chair en contient pas moins de 10,6 g pour 100 grammes. Ensuite, le cassis en contient 7 g pour 100 grammes. Ce petit fruit rouge est aussi riche en vitamines C, E, en potassium, et en antioxydants. Le fruit de la passion est le 3e fruit le plus riche en fibres, avec pas moins de 6,8 g pour 100 grammes. Ce fruit exotique apporte aussi des vitamines C et B9, ainsi que des antioxydants.

Autre fruit rouge, la framboise fait partie des fruits les plus riches en fibres, surtout surgelée (6,5 grammes pour 100 grammes, contre 4,3 grammes fraîche). Ce fruit d'été apporte aussi des vitamines C, B9 et du manganèse. Ensuite, les figues sont aussi très riches en fibres, et en particulier la figue de Barbarie, qui pousse notamment sur le littoral méditerranéen en fin d'été. Elle contient pas moins de 5,3 g de fibres pour 100 grammes. La figue "classique", elle, en apporte 4 g, ainsi qu'une bonne dose d'antioxydants.

Deux fruits rouges suivent dans ce classement : la groseille, avec 4,6 g de fibres pour 100 grammes ; et la fraise avec 3,8 g. Toutes deux apportent aussi de la vitamine C et des antioxydants. Enfin, la poire, un des fruits stars de l'hiver, contient 3 g de fibres pour 100 grammes. On en profite en compote, en salade, en tarte ou simplement crue. Tous ces fruits apportent encore plus de fibres que la pomme (2,9 g), la banane (2,7 g) ou encore le kiwi (2,4), pourtant réputés pour en être riches.

Les fruits sont loin d'être les seuls aliments riches en fibres, d'autres en contiennent parfois largement plus : les graines de chia (10 fois plus que la poire), les légumineuses (lentilles, pois chiches, petits pois, haricots...), les céréales complètes, les fruits secs, les oléagineux (notamment l'amande), le chocolat noir, et bien sûr les légumes, en particulier l'artichaut, les carottes ou encore les choux. Une alimentation variée, avec au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et 2 portions de légumineuses par semaine - comme cela est recommandé - suffit normalement à atteindre les besoins en fibres par jour.