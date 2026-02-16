Presque 20% des enfants et adolescents sont en surpoids en France : l'école veut leur apprendre à bien manger

Une proposition de loi visant à mettre en place une éducation à l'alimentation a l'école est étudiée à l'Assemblée nationale.

Le surpoids et l'obésité ont explosé depuis une vingtaine d'années, au point de devenir un réel fléau à l'échelle mondiale. La France n'est pas épargnée : presque un adulte sur deux est concerné, ainsi que 17 % des enfants et adolescents, d'après la Haute autorité de santé. Cette épidémie de surpoids et d'obésité a un impact majeur sur la santé, puisqu'elle augmente le risque de développer un diabète, une maladie cardiovasculaire, et même certains cancers. Si le surpoids est provoqué par de multiples facteurs, la prévention dès l'enfance joue un rôle capital.

"La réponse doit être préventive, éducative et collective, en s'ancrant là où tout commence : à l'école. (Celle-ci) doit pouvoir aujourd'hui leur apprendre à mieux manger", écrivent les auteurs d'une proposition de loi déposée par la députée Olivia Grégoire et examinée ce 16 février par les députés. La proposition de loi vise ainsi à "faire de l'éducation à l'alimentation une composante à part entière du parcours éducatif".

Que contient concrètement cette proposition de loi ?

Cette proposition de loi prévoit principalement une expérimentation d'éducation à l'alimentation, de l'école primaire au lycée. Elle est prévue pour une durée de trois ans dans certains territoires volontaires. Plusieurs objectifs sont évoqués : "développer les compétences des élèves en matière de connaissances alimentaires" ou encore "promouvoir le bien manger". L'expérimentation sera par exemple l'occasion de "tester des approches concrètes, ateliers sensoriels, visites de producteurs, projets autour de la restauration scolaire, et d'en mesurer les effets éducatifs, sanitaires et sociaux", précise le texte. L'objectif est d'intégrer cette éducation à l'alimentation à la fois dans des cours théoriques (au moins trois séances par an), activités pratiques, mais bien sûr aussi à la cantine.

Pour financer ce projet, la proposition de loi prévoit un fond spécial, qui permettra de "donner aux collectivités, notamment les plus modestes, les ressources nécessaires pour organiser des activités pédagogiques, financer des interventions extérieures, rénover les cantines scolaires ou encore former le personnel de restauration", précise le texte. Le surpoids et l'obésité sont en effet marqués par d'importantes inégalités, territoriales et sociales. La proposition de loi précise par exemple que "l'obésité est quatre fois plus fréquente chez les personnes défavorisées", et que le surpoids touche plus de 20 % des enfants dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, et même 47 % à Mayotte. L'enjeu est immense, rappellent les auteurs du texte : "C'est la santé de toute une génération qui est en jeu". Reste à voir si cette proposition de loi sera donc votée, et appliquée...