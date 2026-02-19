Je suis oncologue, voici les aliments que je recommande pour réduire les risques de cancer

Ce médecin spécialiste a donné 4 conseils alimentaires importants.

Environ 1 cancer sur 4 pourrait être évité avec des changements dans ses comportements et son mode de vie. Parmi les leviers de prévention, l'alimentation a une place majeure : elle représente le troisième facteur de risque derrière le tabac et l'alcool. Une alimentation déséquilibrée est en effet à l'origine de plus de 5 % des cancers (soit l'équivalent de près de 20 000 cas) d'après la Ligue contre le cancer. Le surpoids et l'obésité, qui peuvent être la conséquence d'une mauvaise alimentation, sont à l'origine d'autant de cas et sont liés à plus de 13 types de cancers.

La bonne nouvelle est qu'il est possible de réduire son risque de cancer avec des bonnes habitudes alimentaires. Le Dr Mikkael A. Sekeres, chef de la division d'hématologie et professeur de médecine au Sylvester Comprehensive Cancer Center de l'Université de Miami, a justement donné ses conseils sur les aliments à privilégier, et ceux à éviter.

Le spécialiste recommande d'abord d'éviter la viande rouge et les viandes transformées. Elles sont d'ailleurs respectivement classées "probablement cancérigène" et "cancérogène" par l'OMS. "Plus de 800 articles scientifiques ont étudié le lien entre la consommation de viande et de cancer", rappelle le Dr Sekeres au Washington Post.

C'est principalement le lien avec le cancer colorectal qui a été établi. "Les résultats montrent que pour chaque 100 grammes de viande rouge consommés par jour, le risque de cancer colorectal augmente de 17 %", précise-t-il. Cela représente l'équivalent d'un petit steak haché. La consommation de viandes rouges et transformées "est également associée aux cancers du pancréas, de la prostate, et au cancer de l'estomac". Il est recommandé en France de consommer au maximum 500 grammes de viande rouge par semaine.

Le Dr Sekeres conseille aussi de privilégier les céréales complètes. Riches en fibres, elles permettent de réduire le risque de cancer. "Consommer 30 grammes de céréales complètes par jour permettrait de réduire le risque de cancer du côlon et du rectum de 30 %", précise le médecin. Il est recommandé d'en consommer au moins une fois par jour. Pour en manger plus, vous pouvez par exemple remplacer les pâtes, le riz ou le pain par leur version complète.

Également riches en fibres, les fruits et légumes sont bien sûr aussi à privilégier. Leurs bienfaits pour la santé, et notamment sur la réduction du risque de cancer, ont largement été prouvés. Une consommation élevée de fruits et légumes pourrait réduire le risque de nombreux types de cancer, en particulier colorectal et ORL.

Enfin, le Dr Sekeres rappelle l'importance d'éviter les boissons sucrées. Une étude menée par l'Inserm avait par exemple conclu qu'une "augmentation de 100mL de la consommation moyenne quotidienne de boissons sucrées était associée à une augmentation d'environ 18% du risque de cancer". Même les jus de fruits sont à limiter le plus possible. Globalement, il est d'ailleurs préférable de réduire sa consommation de sucres ajoutés.