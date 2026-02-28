Quelles sont les meilleures huiles pour cuisiner ? Il n'y a pas que l'huile d'olive, rappelle une nutritionniste

La diététicienne Anne Guillot nous donne ses recommandations d'huiles à favoriser pour cuisiner, et au contraire les erreurs à éviter.

Dans les rayons des supermarchés, face à la quantité d'huiles disponibles, il peut être difficile de savoir vers lesquelles se tourner. Surtout quand il s'agit de trouver une huile qu'on peut utiliser aussi pour la cuisson, puisque toutes ne sont pas faites pour être chauffées, certaines pouvant même être nocives à partir d'une certaine température. Les bienfaits qu'elles ont pour la santé peuvent aussi être différents. Pour savoir quels sont les meilleurs choix, nous avons demandé conseil à la diététicienne-nutritionniste Anne Guillot.

D'abord, elle rappelle qu'il y a "deux critères pour choisir une bonne huile : elle doit être stable à la chaleur pour qu'on puisse cuire avec ; et sa qualité nutritionnelle". En prenant en compte ces éléments, pour Anne Guillot il n'y a pas de débat : elle "recommande en priorité l'huile d'olive, idéalement vierge extra". Elle est en effet "bonne pour la santé, riche en acides gras monoinsaturés (oméga-9) qui sont stables à la chaleur". On peut ainsi l'utiliser pour cuire, et même pour frire. Il ne faut seulement "pas la faire fumer", précise la diététicienne. Mais l'huile d'olive n'est pas la seule à être intéressante pour la santé.

Une autre huile qui sort du lot, "moins connue et achetée en France", est l'huile d'avocat. "Elle est un peu pareille que l'huile d'olive", mais avec un avantage : elle a "un point de fumée un peu plus élevé, elle est donc adaptée à des cuissons plus fortes", précise Anne Guillot. Si ces deux huiles sont recommandées pour cuire au quotidien, d'autres, pourtant très utilisées, sont à éviter selon la professionnelle.

© 123RF

C'est notamment le cas de l'huile de tournesol. La diététicienne "ne la recommande pas, car elle est trop riche en acides gras omégas-6, très fragiles à la chaleur. Ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser pour la cuisson", en tout cas pas régulièrement. Il existe quand même une exception : le tournesol oléique. Il est lui "beaucoup plus stable" à la chaleur et peut donc être utilisé pour cuisiner.

Plus globalement, les huiles riches en acides gras polyinsaturés (omégas 3 et 6) doivent être évitées pour la cuisson. Comme elles sont sensibles à la chaleur, elles peuvent alors "s'oxyder, devenir pro-inflammatoires, et perdre leurs bénéfices nutritionnels", explique la diététicienne. Il s'agit par exemple de l'huile de colza, le lin ou encore de noix. Elles sont "très bonnes pour la santé, mais crues. Il ne faut pas les chauffer", insiste Anne Guillot. Enfin, les huiles solides à température ambiante comme l'huile de coco sont à limiter, puisqu'il s'agit de graisses saturées comme le beurre.