Peut-on boire du café quand on a un trouble du rythme cardiaque ? Les résultats de cette étude sont "stupéfiants"

Le café est depuis longtemps déconseillé chez les personnes qui ont un trouble du rythme cardiaque. Une croyance aujourd'hui remise en cause.

Vous avez peut-être déjà ressenti des palpitations ou le cœur qui s'accélère après avoir bu un peu trop de café. Justement, cette boisson est généralement déconseillée aux personnes qui ont un trouble du rythme cardiaque. Mais cette recommandation de longue date a récemment été remise en question suite à des études aux résultats inattendus !

Le Dr Martin Juneau, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, a expliqué que "cet effet proarythmique du café demeure quelque peu nébuleux, dans la mesure où les études observationnelles n'ont généralement observé aucun risque accru (de troubles du rythme, ndlr) chez les consommateurs de café et même, au contraire, la majorité de ces études rapportent une diminution du risque chez les buveurs de café".

Une étude présentée fin 2025 au congrès annuel de l'American Heart Association a justement apporté de nouvelles preuves de l'absence de risque de la consommation de café chez les personnes souffrant de troubles du rythme cardiaque. Plus précisément, de fibrillation auriculaire (ou atriale), le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, puisqu'il "toucherait plus de 750 000 personnes en France" et même 10 % chez les plus de 80 ans, d'après la Fondation de recherche cardiovasculaire. Il provoque des battements cardiaques rapides et irréguliers, et est une des principales causes d'AVC.

L'étude a été menée auprès de 200 patients atteints de fibrillation auriculaire, qui ont été séparés en deux groupes : la moitié devait boire un café par jour, et l'autre moitié ne devait pas boire de caféine du tout, et ce pendant 6 mois. "Les résultats ont été stupéfiants", a estimé le Pr Christopher Wong, premier auteur de l'étude. Ils suggèrent en effet "que le café est non seulement sûr, mais probablement protecteur".

© 123RF

En effet, ceux qui buvaient du café avaient un risque inférieur de 39 % de récidive de fibrillation auriculaire par rapport à ceux qui n'en buvaient pas. Les chercheurs américains et australiens estiment donc que "le café est sans danger pour les personnes atteintes de fibrillation auriculaire", et que "la consommation de café peut raisonnablement être envisagée chez les patients atteints de fibrillation auriculaire". Bien sûr, les personnes concernées doivent demander conseil à leur médecin avant d'en boire, puisque l'absence de risque n'a pas encore été prouvée chez tous les patients, ni pour une consommation au-delà d'un café par jour.

Mais comment expliquer cet effet protecteur du café pour les troubles du rythme cardiaque ? Au-delà de ses effets bénéfiques pour la santé cardiovasculaire (malgré les idées reçues), les chercheurs ont plusieurs hypothèses, qui pourraient chacune jouer un rôle. Par exemple, "la caféine est un diurétique, ce qui pourrait potentiellement réduire la pression artérielle et, par conséquent, diminuer le risque de fibrillation auriculaire", a précisé le Dr Gregory Marcus, auteur principal de l'article. Ils évoquent également des effets anti-inflammatoires ou encore une augmentation de l'activité physique grâce à la caféine.