Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, transmission, traitement... Tout savoir sur ce virus et la situation
Trois personnes sont décédées après avoir été touchées par l'hantavirus sur un bateau de croisière. Une Française, rapatriée dimanche en France, est hospitalisée dans un état grave. Que sait-on de ce virus, de ses symptômes ou d'un éventuel traitement ?
L'hantavirus inquiète le monde entier. Tout a commencé sur un bateau de croisière, le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert et touché par un cluster d'hantavirus. La croisière a viré au drame avec 11 cas, dont 3 décès. Le risque d'épidémie d'hantavirus suscite des inquiétudes, malgré les protocoles mis en place lors des rapatriements des passagers.
Une Française, qui était sur la croisière et a été rapatriée, fait partie de ces 11 cas identifiés. Ce test positif a été annoncé sur France Inter par la ministre de la Santé Stéphanie Rist ce 11 mai. Elle est "dans un état grave", a rapporté la ministre lors d'une conférence de presse. D'autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".
Hantavirus : c'est quoi ?
Les hantavirus sont une famille de virus qui sont généralement transmis par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est particulièrement dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas en moyenne.
Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?
Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois très graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme d'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 %. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu plus de 30% (3 décès sur 9 cas identifiés).
Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?
Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.
09:50 - Tous les cas contacts sont hospitalisés, plusieurs enfants parmi eux
Le ministère de la Santé a annoncé aux médias que l'ensemble des 22 cas contacts identifiés sont hospitalisés, à Paris et dans d'autres villes françaises. Ils avaient tous pris l'avion avec une personne contaminée et depuis décédée. "Des enfants" font partie de ces cas contacts, a précisé la ministre de la Santé lors d'une conférence de presse hier soir. D'après des informations de BFMTV, il s'agit de 3 adolescents de la même fratrie.
09:30 - "Tout est sous contrôle", rassure Emmanuel Macron
Le Président de la République s'est montré rassurant face à la crise d'hantavirus depuis le Kenya mardi soir. "Les meilleurs experts ont été consultés et la France a pris un protocole très rigoureux, en prenant en compte tous les éléments connus des scientifiques. C’est un virus connu, dont les caractéristiques sont différentes du Covid-19. La situation est sous contrôle", affirme Emmanuel Macron.
09:00 - "Que les citoyens français ne s'inquiètent pas", rassure le directeur de l'OMS
Alors qu'une Française est touchée par l'hantavirus et hospitalisée en réanimation, le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souhaité rassurer les Français au micro de BFMTV. "Je souhaite que les citoyens français ne s'inquiètent pas de cette situation. Le risque pour la population est faible, nous ne prévoyons pas de pandémie. Je souhaite que les Français le comprennent, le risque pour eux est faible, je le répète".
08:30 - Peut-on comparer avec l'épidémie de Covid-19 ?
L'émergence de l'hantavirus rappelle forcément le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. "Beaucoup de comparaisons sont faites avec le coronavirus. Il faut être prudent car cela peut évoluer, mais en l'état des connaissances, on ne peut pas comparer les deux virus", assure pourtant Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne, interrogé par France Info. "S'il y a une transmission interhumaine avec cet hantavirus, celle-ci est très limitée et nécessite des contacts très rapprochés. On ne peut pas le comparer avec le Covid, qui se transmettait comme une grippe, avec un taux de reproduction qui pouvait aller jusqu'à cinq personnes. Là, ce n'est pas le même niveau, et il n'y a aucune possibilité qu'une nouvelle épidémie mondiale se produise."
08:00 - Quelles solutions contre l'hantavirus ? Il faut seulement "attendre que le virus s'élimine de lui-même"
"Il n'y a pas de vaccin sur la souche sud-américaine, ni sur la souche européenne et asiatique. Il n'y a pas non plus de traitement spécifique, pas d'antibiotique ni de médicament", reconnaît à France Info Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne . Il faut attendre que le virus s'élimine de lui-même. La seule chose qu'on peut faire, c'est aider le poumon à fonctionner quand il est atteint, ou donner des médicaments pour stimuler le cœur s'il est touché."
07:00 - L'hantavirus est "nettement moins contagieux que le Covid, heureusement", rassure l'ex ministre de la Santé
L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a évoqué les différences entre l'hantavirus et le Covid-19. Du côté positif, l'hantavirus est "nettement moins contagieux que le Covid, heureusement", a-t-elle rappelé à LCI. Mais de l'autre côté, l'hantavirus (en particulier la souche des Andes) est bien plus dangereux que le Covid-19. "Le Covid c'était 1 % de mortalité, là quand on est malade on un tiers, quasiment 50 % de risques de mourir".
12/05/26 - 22:00 - "De nouveaux cas possibles au cours des prochaines semaines", prévient la directrice de l'ECDC
La Dr Pamela Rendi-Wagner, directrice de l'ECDC (le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies), a prévenu que de nouveaux cas pourraient être détectés prochainement. "Compte tenu des incertitudes qui subsistent et de la longue période d’incubation, il est possible que nous constations de nouveaux cas parmi les anciens passagers et les membres d’équipage au cours des prochaines semaines". Actuellement, 11 cas ont été détectés. En France, un cas est avéré, et 22 cas contacts ont été identifiés.
12/05/26 - 21:00 - Le patient zéro identifié ?
Un homme de 70 ans, Leo Schilperoord, est soupçonné d'être le "patient zéro" du cluster d'hantavirus à bord du navire de croisière MV Hondius. Après un voyage de 5 mois en Amérique du Sud, le néeerlandais y avait embarqué avec sa femme, Mirjam Schilperoord, le 1er avril. Mais quelques jours plus tard, le 6 avril, il a signalé souffrir de symptômes évocateurs d'hantavirus : fièvre, maux de tête et douleurs abdominales. Il est hélas décédé le 11 avril. Sa femme a elle aussi été contaminée et est également décédée deux semaines après.
Le couple néerlandais était passionné d'ornithologie et avaient visité, quelques jours avant d'embarquer sur la croisière, une décharge près d'Ushuaïa qui attire les amateurs d'oiseaux pour la présence d'espèces rares... et de rongeurs. Ce sont justement les rongeurs qui sont porteurs des hantavirus. Cette piste, évoquée par le New York Post, n'a pas encore été confirmée officiellement.
12/05/26 - 20:30 - "Aucun risque qu'on soit confiné", assure un infectiologue de l'hôpital Avicenne
Interrogé sur France Info, Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne à Paris, se montre optimiste et même très clair sur la possibilité d'un confinement. "Non, il faut être clair. Il n'y a aucun risque qu'on soit confiné. Ce virus ne se transmet pas facilement par voie respiratoire, ce n'est pas la même configuration que le Covid-19, assure-t-il. "Il ne faut pas considérer que toute forme de maladie émergente doit impliquer des confinements."
12/05/26 - 20:00 - Hantavirus : quels sont les symptômes ?
L'hantavirus, dans sa souche dite des Andes, se manifeste d'abord par des symptômes proches de ceux de la grippe. Au début, les symptômes ne sont pas spécifiques et ressemblent à une grippe : maux de tête, fièvre, douleurs musculaires... Des symptômes digestifs, comme des douleurs abdominales, des nausées ou encore des vomissements peuvent aussi se manifester. Puis après ces premiers symptômes, qui durent quelques jours, l'hantavirus des Andes peut provoquer un syndrome pulmonaire. Des symptômes comme une toux ou des difficultés à respirer sont alors présents. Dans les cas les plus graves, une défaillance pulmonaire et cardiaque peut survenir, avec un risque important de décès.