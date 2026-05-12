Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, transmission, traitement... Tout savoir sur ce virus
Trois personnes sont décédées après avoir été touchées par l'hantavirus sur un bateau de croisière. Une Française, rapatriée dimanche en France, est hospitalisée. Mais que sait-on de ce virus, de ses symptômes ou d'un éventuel traitement ?
L'hantavirus inquiète désormais le monde entier. Tout est parti d'un bateau de croisière, le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert et touché par un cluster d'hantavirus. La croisière a viré au drame avec 11 cas dont 3 décès. Le risque d'épidémie d'hantavirus suscite des inquiétudes, malgré les protocoles mis en place lors des rapatriements des passagers.
Une Française, qui était sur la croisière et qui a été rapatriée, fait partie de ces 11 cas identifiés. Ce test positif a été annoncé sur France Inter par la ministre de la Santé Stéphanie Rist ce 11 mai. Son état de santé est "critique" d'après l'OMS, et son pronostic vital pourrait être engagé. D'autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".
Hantavirus : c'est quoi ?
Les hantavirus sont une famille de virus qui sont généralement transmis par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est particulièrement dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas en moyenne.
Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?
Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois très graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme d'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 %. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu plus de 30% (3 décès sur 9 cas identifiés).
Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?
Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.
12:30 - "Que les citoyens français ne s'inquiète pas", rassure le directeur de l'OMS
Alors qu'une Française est touchée par l'hantavirus et hospitalisée en réanimation, le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souhaité rassurer les Français au micro de BFMTV. "Je souhaite que les citoyens français ne s'inquiètent pas de cette situation. Le risque pour la population est faible, nous ne prévoyons pas de pandémie. Je souhaite que les Français le comprennent, le risque pour eux est faible, je le répète".
12:00 - Le nombre de cas d'hantavirus passe à 11 selon l'OMS
Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 12 mai, le patron de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, fait état de 11 cas d'hantavirus au total (9 confirmés et 2 probables), et de 3 décès. Tous les cas étaient présents sur le bateau de croisière, et "tous les cas suspects et confirmés ont été isolés et pris en charge sous stricte surveillance médicale, ce qui minimise tout risque de transmission ultérieure. Pour l’instant, rien n’indique que nous assistions au début d’une épidémie de plus grande ampleur. L'OMS estime toujours que le risque pour la santé à l'échelle mondiale est faible", rassure le Dr Tedros.
Malgré tout, la vigilance reste de mise. "Il s'agit d'une situation grave, que nous avons prise – et continuons de prendre – très au sérieux. La situation pourrait évoluer. Compte tenu de la longue période d’incubation du virus, il est possible que nous constations d’autres cas dans les semaines à venir", prévient-il.
11:45 - "On ne devrait pas avoir d'épidémie d'ampleur" d'hantavirus, rassure une infectiologue
L'infectiologue Karine Lacombe a rassuré face aux craintes de pandémie d'hantavirus. "On n'est pas du tout dans le même contexte que le Covid. L'hantavirus est un virus qu'on connait bien. La souche des Andes existe là-bas depuis très longtemps il n'y a jamais eu d'épidémie majeure, donc avec des moyens de protection tels qu'ils sont en place, on ne devrait pas avoir d'épidémie d'ampleur". Elle ajoute également que nous avons "tiré des leçons de ce qu'il s'est passé pendant" la pandémie de Covid-19.
Hantavirus : "Pas du tout dans le même contexte que le Covid"— RTL France (@RTLFrance) May 12, 2026
L'infectiologue Karine Lacombe face à @ThomasSotto dans #RTLMatin pic.twitter.com/IaARtA2tcR
11:30 - "D'autres cas" pourraient survenir au cours des prochaines semaines, prévient le directeur de l'OMS
Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 12 mai, le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rappelé que "compte tenu de la longue période d'incubation du virus, d'autres cas" d'hantavirus pourraient être détectés au cours des prochaines semaines.
11:15 - Un passager espagnol du Hondius testé positif à l'hantavirus et symptomatique
Un passager espagnol du bateau de croisière a été diagnostiqué positif à l'hantavirus dimanche lors de son rapatriement à Madrid. Depuis, il a développé des symptômes. Il présente en effet "un léger état fiévreux et des symptômes respiratoires", a annoncé le ministère de la Santé espagnol. Pour le moment, son état est "stable et sans aggravation clinique évidente". Il est actuellement hospitalisé à Madrid. Au total, 9 personnes ont été touchées par l'hantavirus, dont une Française.
11:00 - "Il n'y a aucun risque pour le moment" pour le grand public, insiste un médecin
Bruno Mégarbane, le chef du service de réanimation de l’hôpital Lariboisière à Paris, a tenu à rassurer le grand public face aux craintes de pandémie liée à l'hantavirus à Télématin. "Aujourd'hui le virus ne circule pas dans la communauté. Il n'y aucun risque pour le moment". Il a aussi précisé qu'il n'est actuellement pas nécessaire de porter un masque pour se protéger ou protéger les autres en dehors de tout symptôme. "Il n'y a aucune recommandation concernant le port du masque". Un constat confirmé par le Pr Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital Américain de Paris à Neuilly-sur-Seine : "Bien entendu que non, il ne faut pas porter de masque", a-t-il affirmé au micro de RTL.
10:45 - L'hantavirus est "nettement moins contagieux que le Covid, heureusement", rassure l'ex ministre de la Santé
L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a évoqué les différences entre l'hantavirus et le Covid-19. Du côté positif, l'hantavirus est "nettement moins contagieux que le Covid, heureusement", a-t-elle rappelé à LCI. Mais de l'autre côté, l'hantavirus (en particulier la souche des Andes) est bien plus dangereux que le Covid-19. "Le Covid c'était 1 % de mortalité, là quand on est malade on un tiers, quasiment 50 % de risques de mourir".
10:30 - Les quatre autres Français rapatriés sont "toujours négatifs", assure le Premier ministre
Le Premier ministre a également précisé ce lundi soir sur X que les 4 autres Français qui avaient été rapatriés "sont toujours testés négatifs". Ils ont été "placés à l’isolement strict à l’Hôpital Bichat". Aussi, 8 cas contacts ayant pris un avion avec une personne malade sont également en "isolement renforcé en milieu hospitalier. Aucun ne présente de symptômes", rassure le Premier ministre.
10:12 - La Française touchée par l'hantavirus toujours en réanimation
La Française contaminée par l'hantavirus est toujours hospitalisée en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris. D'après le Premier ministre Sébastien Lecornu, elle est "dans un état stable". De son côté, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé qu'elle était dans un état "très critique" lors d’une conférence de presse lundi soir.
Cinq de nos compatriotes ont été rapatriés hier depuis le HM Hondius et sont placés à lisolement strict à lHôpital Bichat. Quatre sont toujours testés négatifs. Notre compatriote positive à lHantavirus est toujours en réanimation dans un état stable.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 11, 2026
Huit Français, qui ont
11/05/26 - 22:06 - Fin de la réunion entre le Premier ministre et les épidémiologistes
Sébastien Lecornu organisait ce lundi soir à Matignon une réunion avec des épidémiologistes. Au cœur des discussions : l'hantavirus qui a fait son arrivée sur le territoire ces derniers jours. Alors que la réunion a commencé à 19h30, on apprend qu'elle est désormais terminée.