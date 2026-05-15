Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, transmission, traitement... Tout savoir sur le virus

Trois personnes sont décédées après avoir été contaminées par l'hantavirus sur un bateau de croisière. Une croisiériste Française est hospitalisée dans un état grave. Que sait-on de ce virus, de ses symptômes ou d'un éventuel traitement ?

L'hantavirus inquiète le monde entier depuis une semaine. Tout a débuté sur un bateau de croisière, le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert et touché par un cluster d'hantavirus. La croisière a viré au drame avec 11 cas, dont 3 décès. Le risque d'épidémie d'hantavirus suscite des inquiétudes, malgré les protocoles mis en place lors des rapatriements des passagers.

Une Française, qui était sur la croisière et a été rapatriée, fait partie de ces 11 cas identifiés. Ce test positif a été annoncé par la ministre de la Santé Stéphanie Rist le 11 mai. Elle est "dans un état grave", a rapporté la ministre lors d'une conférence de presse. D'autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement à l'hôpital. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".

Hantavirus : c'est quoi ?

Les hantavirus sont une famille de virus qui sont généralement transmis par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est particulièrement dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas en moyenne.

Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?

Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois très graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme d'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 %. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu moins de 30% (3 décès sur 11 cas identifiés).

Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?

Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.

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