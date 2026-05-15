Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, transmission, traitement... Tout savoir sur le virus
Trois personnes sont décédées après avoir été contaminées par l'hantavirus sur un bateau de croisière. Une croisiériste Française est hospitalisée dans un état grave. Que sait-on de ce virus, de ses symptômes ou d'un éventuel traitement ?
L'hantavirus inquiète le monde entier depuis une semaine. Tout a débuté sur un bateau de croisière, le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert et touché par un cluster d'hantavirus. La croisière a viré au drame avec 11 cas, dont 3 décès. Le risque d'épidémie d'hantavirus suscite des inquiétudes, malgré les protocoles mis en place lors des rapatriements des passagers.
Une Française, qui était sur la croisière et a été rapatriée, fait partie de ces 11 cas identifiés. Ce test positif a été annoncé par la ministre de la Santé Stéphanie Rist le 11 mai. Elle est "dans un état grave", a rapporté la ministre lors d'une conférence de presse. D'autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement à l'hôpital. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".
Hantavirus : c'est quoi ?
Les hantavirus sont une famille de virus qui sont généralement transmis par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est particulièrement dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas en moyenne.
Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?
Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois très graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme d'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 %. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu moins de 30% (3 décès sur 11 cas identifiés).
Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?
Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.
12:00 - Une enquête va être menée à Ushuaïa, suspectée d'être à l'origine du cluster d'hantavirus
Une enquête va être menée à partir de la semaine prochaine à Ushuaïa en Argentine, d'où est parti le désormais fameux bateau de croisière MV Hondius. Ushuaïa est en effet suspectée d'être à l'origine du foyer de cas d'hantavirus, mais la ville s'en défend. Des analyses sur les rongeurs vont être effectuées. Les résultats seront attendus d'ici un mois.
11:30 - On ne connaît "pas exactement les modes de transmission" de l'hantavirus des Andes
L'infectiologue Xavier Lescure a avoué lors d'une conférence de presse mardi qu'on ne connaît "pas exactement les modes de transmission" de l'hantavirus des Andes, même si le virus est connu depuis 30 ans. L'expert a précisé que le virus se transmet "probablement par voie respiratoire ou par voie directe", lors de "contacts rapprochés et prolongés".
11:00 - Nous sommes dans "le scénario le plus favorable", estime l'ancienne ministre de la Santé
Interrogée par France Info, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a confié que "plus on avance dans la durée d'incubation, plus on est rassuré de voir qu'il n'y a pas de cas dans les cas contacts. Pour l'instant nous restons dans le scénario le plus favorable qui est que seuls les passagers du bateau ont développé la maladie. Ce scénario permet d'envisager que le foyer épidémique s'éteigne parce que toutes ces personnes sont hospitalisées en isolement". Par contre, Agnès Buzyn rappelle que la situation serait "un peu plus dangereuse si des cas contacts se révèlent positifs".
Hantavirus : "Plus on avance dans la durée d'incubation, plus on est rassurés de voir qu'il n'y a pas de cas parmi les cas contact", déclare l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. "Ce scénario permet d'envisager que le foyer épidémique s'éteigne."#canal16 pic.twitter.com/84Yb7VuOwn— franceinfo (@franceinfo) May 15, 2026
10:00 - Le risque pour la population européenne est "très faible"
Ce jeudi, l'ECDC (le centre européen de contrôle et de prévention des maladies) a réaffirmé que "le risque pour la population générale en Europe reste très faible". L'Organisation mondiale de la Santé estime également le risque à l'échelle globale comme "faible".
09:30 - Tous les cas contacts sont négatifs à l'hantavirus
La ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé ce 14 mai que "la totalité des cas contacts à une personne positive à l’Hantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception". Ils n'ont donc pas été contagieux. "Il est permis d’exclure toute contamination antérieure d’autres personnes", affirme-t-elle. Aussi, "par mesure de précaution", les 26 cas contacts resteront "suivies médicalement" dans le cadre de leur isolement hospitalier, et "testées 3 fois par semaine".
Aujourdhui, la totalité des cas contacts à une personne positive à lHantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception.— Stéphanie RIST (@stephanie_rist) May 14, 2026
Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée dincubation longue -
08:00 - "De nouveaux cas possibles au cours des prochaines semaines", prévient la directrice de l'ECDC
La Dr Pamela Rendi-Wagner, directrice de l'ECDC (le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies), a prévenu que de nouveaux cas pourraient être détectés prochainement. "Compte tenu des incertitudes qui subsistent et de la longue période d’incubation, il est possible que nous constations de nouveaux cas parmi les anciens passagers et les membres d’équipage au cours des prochaines semaines". Actuellement, 11 cas ont été détectés. En France, un cas est avéré, et 22 cas contacts ont été identifiés.
07:00 - "Des symptômes au bout de 3 semaines" en moyenne, selon l'OMS
"En moyenne les patients développent des symptômes au bout de 3 semaines, explique ce lundi Dr Olivier le Polain, épidémiologiste à l'Organisation Mondiale de la Santé lors d'une conférence de l'OMS. "Cette longue période d'incubation signifie qu'on peut voir de nouveaux cas au cours des prochains jours et semaines, c'est pourquoi nous devons rester vigilants, et que dès les premiers symptômes, les personnes soient identifiées, isolées et prises en charge".
14/05/26 - 22:00 - "Briser les chaînes de transmission du virus", la priorité en France selon la ministre de la Santé
"Nous prenons des mesures très strictes (…) pour protéger les Français", a affirmé Stéphanie Rist, ministre de la santé, sur France 2 dimanche soir. "C'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, il faut briser les chaînes de transmission du virus." La ministre a aussi défendu les dispositions françaises comme étant "les plus strictes de la zone européenne".
14/05/26 - 21:00 - "Il est possible qu'il y ait des cas du bateau" qui deviennent positifs, rappelle la ministre de la Santé
La ministre de la Santé Stéphanie Rist a rappelé devant les députés de la Commission des Affaires sociales que l'hantavirus "a une incubation longue", pouvant aller jusque 6 semaines. "Il est donc possible, c’est même statistiquement probable, qu’il y ait des cas du bateau qui se positivent" au cours des prochaines semaines. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 11 cas au total, qui étaient tous présents sur le navire de croisière. Pour le moment, tous les cas contacts en France sont négatifs et en isolement à l'hôpital.
14/05/26 - 20:00 - Rien "ne laisse à penser" que le virus qui circule "serait davantage contagieux" selon l'ECDC
Lors d'une conférence de presse ce 13 mai, l'ECDC (le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies) a rassuré face aux craintes d'éventuelles mutations de l'hantavirus. "Jusqu'à présent, aucune donnée ne laisse à penser que ce virus serait différent de l’hantavirus des Andes tel qu’il est connu et qui pourrait laisser penser qu’il serait davantage contagieux". L'ECDC a rappelé que "les investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet dont nous disposons suggèrent qu'il n'y a aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus connu".