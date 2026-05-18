Hantavirus : contamination, symptômes, durée d'incubation... Voici ce que l'on sait désormais du virus
Trois personnes sont décédées à cause d'un foyer d'hantavirus sur un bateau de croisière. Une Française est toujours hospitalisée. Que sait-on de ce virus, du mode de contamination, de ses symptômes ou d'un éventuel traitement ?
Un bateau de croisière, le MV Hondius, qui reliait Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert, a été touché par un cluster d'hantavirus. Onze personnes ont été contaminées - dont une Française - et trois personnes en sont décédées. Alors que cette situation rappelle le début de la pandémie de Covid-19, le risque d'épidémie suscite d'importantes inquiétudes.
Une Française, qui était sur la croisière et a été rapatriée, fait partie des 11 cas identifiés. Elle est "dans un état grave", a rapporté la ministre lors d'une conférence de presse. 4 autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement à l'hôpital. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".
Hantavirus : c'est quoi ?
Les hantavirus sont une famille de virus qui sont généralement transmis par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est particulièrement dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas en moyenne.
Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?
Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois très graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme d'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 %. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu plus de 30% (3 décès sur 10 cas identifiés).
Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?
Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.
10:30 - "Nous restons vigilants", confie la ministre de la Santé
Dans un entretien à Ouest-France samedi, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a affirmé qu'"à ce stade, la chaîne de transmission est maîtrisée sur le sol français". Elle a cependant rappelé qu'"on ne peut pas dire que c'est terminé. La période d’incubation de l’hantavirus est de 6 semaines, de nouveaux cas peuvent se déclarer dans le monde d’ici à la mi-juin, nous restons en état de vigilance".
10:05 - Un cas d'hantavirus confirmé au Canada
Une passagère canadienne du bateau de croisière a été testée positive à l'hantavirus, a annoncé l'Agence de santé publique du Canada ce dimanche 17 mai. Elle était hospitalisée depuis jeudi car elle présentait des symptômes.
08:00 - "Il y a actuellement une mobilisation générale de la recherche"
Alors qu'il n'y a actuellement ni traitement ni méthode de prévention contre l'hantavirus, Didier Samuel, le président de l'Inserm assure à France Info qu'il " y a actuellement une mobilisation générale de la recherche". Plusieurs traitements et vaccins sont étudiés, mais aucun à un stade avancé.
17/05/26 - 20:00 - Hantavirus, norovirus.. Pourquoi y a-t-il autant d'épidémies sur les bateaux de croisière ?
Après l'hantavirus, un autre bateau de croisière a été confiné cette semaine à Bordeaux à cause d'une épidémie de gastro-entérite. Ce sont loin d'être les seuls exemples. Ces épidémies, généralement dues à des norovirus, sont fréquentes sur les bateaux de croisière. Ces navires sont en effet à l'origine d'une promiscuité importante entre de nombreuses personnes, avec des surfaces (poignées, boutons d'ascenseurs, buffets...) fréquemment touchées, ce qui peut faciliter la transmission de virus. Les passagers, étant majoritairement des séniors, sont plus à risque de complications. Bien sûr, toutes les croisières ne sont pas à l'origine d'épidémies : dans la plupart des cas il n'y a pas de problème.
17/05/26 - 18:00 - En 2025, 59 décès de cette souche d'hantavirus en Amérique du Sud
Cette souche d'hantavirus est dite des Andes puisqu'elle est connue en Amérique du Sud où elle est particulièrement suivie. Selon l'OMS, huit pays d'Amérique latine ont ainsi signalé des cas de syndrome pulmonaire lié à l'hantavirus en 2025, pour un bilan de 229 cas signalés et 59 décès. Une épidémie d'hantavirus des Andes, survenue en 2018-2019 en Argentine, avait fait 11 morts parmi 34 cas.
17/05/26 - 16:00 - Nous sommes dans "le scénario le plus favorable", estime l'ancienne ministre de la Santé
Interrogée par France Info, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a confié que "plus on avance dans la durée d'incubation, plus on est rassuré de voir qu'il n'y a pas de cas dans les cas contacts. Pour l'instant nous restons dans le scénario le plus favorable qui est que seuls les passagers du bateau ont développé la maladie. Ce scénario permet d'envisager que le foyer épidémique s'éteigne parce que toutes ces personnes sont hospitalisées en isolement". Par contre, Agnès Buzyn rappelle que la situation serait "un peu plus dangereuse si des cas contacts se révèlent positifs".
Hantavirus : "Plus on avance dans la durée d'incubation, plus on est rassurés de voir qu'il n'y a pas de cas parmi les cas contact", déclare l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. "Ce scénario permet d'envisager que le foyer épidémique s'éteigne."#canal16 pic.twitter.com/84Yb7VuOwn— franceinfo (@franceinfo) May 15, 2026
17/05/26 - 14:00 - "On n'a pas encore toutes les réponses" sur le mode de transmission de l'hantavirus
Des questions restent en suspens sur le mode de transmission de l'hantavirus. Si a priori des contacts rapprochés et prolongés sont nécessaires pour être contaminé, cela n'est pas une certitude pour le moment. "On n'a pas encore toutes les réponses", a rappelé la Dr Maria Van Kerkhove lors d'une conférence de l'OMS ce vendredi.
17/05/26 - 12:00 - Ushuaïa, origine du foyer épidémique : une mauvaise piste ?
Depuis le début de la situation liée à l'hantavirus, une question reste en suspens : où a été contaminé le "patient 0" ? Une piste a été évoquée : une décharge à Ushuaïa, régulièrement fréquentée par les amateurs d'oiseaux pour la présence d'espèces rares. Certains ont alors affirmé que cette décharge abritait également des rongeurs, potentiellement vecteurs de l'hantavirus. La ville se défend de cette théorie. Une guide argentin, qui était à la décharge avec des croisiéristes avant le départ du bateau, affirme d'ailleurs n'avoir pas vu le couple qui serait d'après les rumeurs les patients 0. Interrogé par France Info, il affirme qu'il n'y a "aucun antécédent d'hantavirus dans cette décharge. S'il y avait un risque, on pourrait s'attendre à ce que les premières personnes potentiellement touchées soient les employés". Les autorités sanitaires locales ont d'ailleurs affirmé qu'aucun cas d'hantavirus n'avait été signalé récemment, l'hantavirus étant à déclaration obligatoire dans cette région. Une enquête va être menée à partir de la semaine prochaine afin de réaliser des prélèvements sur place.