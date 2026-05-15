Hantavirus : contamination, symptômes, temps d'incubation... Ce que l'on sait désormais du virus
Un foyer d'hantavirus sur un bateau de croisière a provoqué le décès de trois personnes. Alors qu'une croisiériste Française reste hospitalisée dans un état grave, que sait-on de ce virus, du mode de contamination, de ses symptômes ou d'un éventuel traitement ?
Un bateau de croisière, le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert, a été touché par un cluster d'hantavirus. Dix personnes ont été contaminées - dont une Française - et trois personnes en sont décédées. Alors que cette situation rappelle le début de la pandémie de Covid-19, le risque d'épidémie suscite d'importantes inquiétudes.
Une Française, qui était sur la croisière et a été rapatriée, fait partie des 10 cas identifiés. Elle est "dans un état grave", a rapporté la ministre lors d'une conférence de presse. 4 autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement à l'hôpital. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".
Hantavirus : c'est quoi ?
Les hantavirus sont une famille de virus qui sont généralement transmis par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est particulièrement dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas en moyenne.
Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?
Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois très graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme d'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 %. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu plus de 30% (3 décès sur 10 cas identifiés).
Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?
Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.
22:30 - Une mission scientifique lancée à Ushuaïa pour retrouver l’origine du foyer
Une mission scientifique est envoyée la semaine prochaine à Ushuaïa pour identifier la source de la contamination à l’hantavirus liée au navire MV Hondius. Des prélèvements sur des rongeurs seront réalisés afin de vérifier la présence du virus dans la zone. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’enquête se poursuit, l’hypothèse principale restant une contamination initiale à terre avant l’embarquement.
17:00 - Le bilan du foyer d'hantavirus est de 10 cas et 3 décès
Dans une conférence de presse ce vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé qu'à ce jour, 10 cas d'hantavirus ont été détectés, dont 3 décès. Un précédent bilan faisait état de 11 cas suite à un test faussement positif d'un passager américain.
16:35 - Rien n'indique que le virus ait muté, rappelle l'OMS
Lors d'une conférence de presse de l'OMS, la Dr Maria Van Kerkhove a rappelé que "plusieurs laboratoires sont en train de travailler sur le séquençage du virus. Ils n'ont identifié aucun changement qui suggère une plus grande transmissibilité ou dangerosité du virus.". Plus d'informations sur le séquençage complet du virus devraient être disponibles au cours des prochains jours.
14:00 - Cas contacts négatifs : "ça veut dire que le virus ne se transmet pas facilement" selon une virologue
L'ensemble des cas contacts en France ont été testés négatifs, une très bonne nouvelle. "Comme les cas contacts ne sont pas infectés, ça veut dire que le virus ne se transmet pas facilement, ce qui est rassurant", nous confirme la virologue Suzanne Faure-Dupuy.
13:00 - Le cluster d'hantavirus, "une des interventions les plus complexes menées ces dernières années" selon l'OMS
L'Organisation mondiale de la santé est revenue sur le succès de l'intervention internationale face au cluster d'hantavirus. Il s'agit de "l'une des interventions les plus complexes menées ces dernières années face à une épidémie touchant plusieurs pays", estime l'OMS. Une collaboration internationale rapide qui a permis de limiter la transmission de cas. "Les passagers du paquebot venaient des quatre coins du monde et sont rentrés dans des pays situés aux quatre coins du monde. La capacité de tous les gouvernements à unir leurs forces et à assurer le suivi de ces contacts a été tout simplement remarquable", a déclaré Boris Pavlin, épidémiologiste à l'OMS.
12:00 - Une enquête va être menée à Ushuaïa, suspectée d'être à l'origine du cluster d'hantavirus
Une enquête va être menée à partir de la semaine prochaine à Ushuaïa en Argentine, d'où est parti le désormais fameux bateau de croisière MV Hondius. Ushuaïa est en effet suspectée d'être à l'origine du foyer de cas d'hantavirus, mais la ville s'en défend. Des analyses sur les rongeurs vont être effectuées. Les résultats seront attendus d'ici un mois.
09:30 - Tous les cas contacts sont négatifs à l'hantavirus
La ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé ce 14 mai que "la totalité des cas contacts à une personne positive à l’Hantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception". Ils n'ont donc pas été contagieux. "Il est permis d’exclure toute contamination antérieure d’autres personnes", affirme-t-elle. Aussi, "par mesure de précaution", les 26 cas contacts resteront "suivies médicalement" dans le cadre de leur isolement hospitalier, et "testées 3 fois par semaine".
Aujourdhui, la totalité des cas contacts à une personne positive à lHantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception.— Stéphanie RIST (@stephanie_rist) May 14, 2026
Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée dincubation longue -