Hantavirus : symptômes, traitement... quels sont ces virus qui ont tué 3 passagers d'une croisière ?

Plusieurs cas d'hantavirus ont été détectés à bord d'un bateau de croisière.

Une croisière a viré au drame. Le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert a été touché par un cluster de cas d'hantavirus. L'Organisation mondiale de la Santé a annoncé le 3 mai que six personnes ont été touchées. Trois d'entre elles sont décédées, et une d'elle est hospitalisée en soins intensifs. Si la situation inquiète, le Dr Hans Henri Kluge, directeur général de l'OMS pour l'Europe a tenu à rassurer ce 4 mai : "Le risque pour le grand public reste faible. Il n'y a pas lieu de paniquer". Même si les infections à hantavirus sont "rares", rappelle-t-il, elles peuvent être graves.

Hantavirus : quels sont les symptômes ?

Les hantavirus sont un groupe de virus présents sur tous les continents. En fonction des zones géographiques, différents virus circulent et sont à l'origine de deux formes d'infections. Sur le continent américain, les hantavirus provoquent des "syndromes pulmonaire", et en Europe et en Asie des "fièvres hémorragiques à syndrome rénal". Les deux formes ne se manifestent donc pas de la même façon.

Le syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme est élevé puisqu'il peut atteindre 60 %.

La fièvre hémorragique à syndrome rénal touche, comme son nom l'indique, les reins. On retrouve globalement les mêmes symptômes généraux que pour la forme pulmonaire (maux de tête, douleurs abdominales, fièvre...). Des symptômes plus graves peuvent ensuite apparaître, comme une baisse de la tension artérielle, des saignements internes, voire une insuffisance rénale. Cette forme est moins sévère : en fonction du virus en cause, entre 1 % et 15 % des cas sont mortels d'après les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Hantavirus : quels sont les traitements ?

Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Les hantavirus sont transmis par les rongeurs infectés. La contamination se fait par inhalation ou contact direct avec leurs urines, leurs selles ou leur salive. La transmission entre humains est très rare, et seulement possible avec un type d'hantavirus.

La prévention consiste donc "essentiellement à limiter les contacts avec les rongeurs, leurs sécrétions et excrétions", précise l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Santé publique France précise que "la contamination humaine se fait généralement par inhalation de poussières et aérosols, contaminées par les excrétas des animaux infectés (urines, déjections salive), aux cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt et longtemps inhabités ainsi que lors d'activités dans des zones rurales".