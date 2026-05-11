Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, traitement, souche des Andes... Tout savoir sur ce virus

Plusieurs cas d'hantavirus, dont trois décès, ont été détectés à bord d'un bateau de croisière. Une Française fait partie des cas identifiés. Que sait-on de ce virus et des symptômes de l'hantavirus ?

Qu'est ce que l'hantavirus qui inquiète désormais le monde entier ? La croisière a viré au drame et le risque d'épidémie d'hantavirus semble prendre de l'ampleur, malgré les bulles sanitaires mises en place lors des rapatriements des passagers. Tout est donc parti d'un bateau de croisière, le navire MV Hondius, reliant Ushuaïa (Argentine) au Cap-Vert et touché par un cluster d'hantavirus. Selon le ministère français de la Santé, 8 cas ont été détectés (dont 5 confirmés biologiquement). Trois personnes en sont décédées.

Une Française, qui était sur la croisière et qui a été rapatriée, fait partie des cas identifiés, a annoncé sur France Inter la ministre de la Santé Stéphanie Rist ce 11 mai. Son état de santé "s'est dégradé" et son pronostic vital pourrait être engagé. Il s'agit du premier cas positif à l'hantavirus confirmé en France.

D'autres Français rapatriés du navire ainsi que 22 cas contacts, pour le moment tous négatifs à l'hantavirus, sont également en isolement. Si la situation inquiète, l'OMS estime toutefois que le risque pour le grand public est "faible".

Hantavirus : c'est quoi ?

Les hantavirus sont une famille de virus qui est généralement transmise par les rongeurs. Mais une souche d'hantavirus, appelée souche des Andes, est la seule parmi la trentaine de souches connues qui peut être transmise entre humains. C'est hélas cette souche qui a été identifiée chez les passagers contaminés. En plus de se transmettre entre humains, la souche des Andes est dangereuse : elle est mortelle dans 32 % des cas identifiés.

Quels sont les symptômes de l'hantavirus ?

Si les hantavirus peuvent provoquer différents symptômes, l'hantavirus des Andes est à l'origine d'atteintes pulmonaires parfois graves. Après une incubation de 2 semaines en moyenne (mais pouvant aller jusqu'à 6 semaines), ce syndrome pulmonaire à hantavirus se manifeste d'abord par de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires ; puis d'autres symptômes peuvent apparaître comme des problèmes digestifs, puis "une atteinte pulmonaire grave et rapide avec détresse respiratoire et cardiaque" d'après Santé publique France. Le taux de létalité de cette forme poussée de l'hantavirus est élevé puisqu'il peut atteindre jusqu'à 60 % en fonction des publics touchés. Sur le navire de croisière touché par ce cluster, le taux de létalité est aujourd'hui d'un peu plus de 30% (3 décès sur 8 cas identifiés).

Hantavirus : comment l'éviter et quels sont les traitements ?

Hélas, il n'existe pas de méthode spécifique de prévention ni de traitement des infections à hantavirus. Le traitement est uniquement symptomatique. Mais des mesures de prévention peuvent limiter le risque d'être touché. Dans le cas de la souche des Andes, l'isolement est la clé pour éviter la transmission à d'autres personnes. "Ce qui est important c'est d'agir tout au début et c'est là où on en est, c'est-à-dire de briser les chaînes de transmission du virus", a expliqué la ministre de la Santé à France Inter.