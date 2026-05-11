Hantavirus : tout comprendre au nouveau virus et à la nouvelle menace
L'hantavirus qui se diffuse dans le monde a fait plusieurs morts, depuis les contaminations survenues sur le bateau de croisière MV Hondius. Le virus est suivi de près par les autorités sanitaires.
Les hantavirus ne sont pas nouveaux, ils sont connus depuis longtemps par les scientifiques. Ce sont des virus transmis principalement par certains rongeurs sauvages. Les virologues savent que l'être humain peut être contaminé par inhalation de particules issues d'urines, de salive ou d'excréments de rongeurs infectés, mais les risques d'épidémie globale sont très faibles, même pour l'hantavirus des Andes.