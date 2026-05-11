Symptômes de l'hantavirus : fièvre, maux de tête, toux... Quels sont les premiers signes à surveiller ?

L'hantavirus est à l'origine de symptômes potentiellement très graves.

Presque personne ne connaissait l'hantavirus, aujourd'hui il inquiète le monde entier. Plusieurs cas d'hantavirus ont été détectés sur le bateau de croisière MV Hondius. Au total, 8 cas ont été identifiés - dont une française - et 3 d'entre eux sont décédés. L'hantavirus peut en effet être grave. Le taux de létalité peut atteindre 60 % en fonction de la souche concernée. Malheureusement, la souche qui touche les passagers contaminés, appelée souche des Andes, est particulièrement dangereuse. Quels sont les symptômes de l'hantavirus et que sait-on sur l'évolution de la maladie ?

Quels sont les premiers symptômes de l'hantavirus ? Une incubation plutôt longue

Après une période d'incubation de deux semaines en moyenne, l'hantavirus provoque d'abord des symptômes qui s'apparentent à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires... Des troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements) peuvent aussi être présents. Après ces premiers symptômes qui durent quelques jours, l'hantavirus, en fonction de la souche, peut ensuite progresser vers deux types de syndromes.

Symptômes de l'hantavirus : comment se manifeste la maladie ? Une atteinte pulmonaire qui peut être grave

L'hantavirus des Andes est à l'origine d'un syndrome pulmonaire, la forme la plus grave. Le taux de létalité est en moyenne de 30 %, mais peut atteindre 60%. Un syndrome pulmonaire se manifeste alors par de la toux, un essoufflement, des difficultés à respirer, ou encore une baisse de la tension artérielle. Les symptômes sont plus ou moins graves, et peuvent aller vers une accumulation de liquide dans les poumons, voire une défaillance pulmonaire et cardiaque, pouvant provoquer le décès.

L'hantavirus peut aussi provoquer un syndrome rénal

L'hantavirus peut donc provoquer soit un syndrome pulmonaire, soit un syndrome rénal. Ce syndrome est généralement provoqué par les souches présentes en Europe et en Asie, tandis que le syndrome pulmonaire est plutôt provoqué par les souches américaines (et notamment la souche des Andes qui est endémique en Argentine, d'où la croisière est partie).

Dans le cas d'un syndrome rénal, les symptômes commencent de la même manière, avec de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Des symptômes plus graves peuvent ensuite apparaître, comme une baisse de la tension artérielle, des troubles visuels, des saignements internes, voire une insuffisance rénale. Cette forme est moins sévère : en fonction de la souche en cause, entre 1 % et 15 % des cas sont mortels d'après les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Peu importe la souche et le syndrome, il n'y a hélas aucun traitement ni méthode de prévention spécifique. Il est seulement possible de traiter les symptômes.