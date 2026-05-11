Transmission de l'hantavirus : comment se transmet ce virus ? Est-ce contagieux ?

L'hantavirus se transmet généralement via les rongeurs, mais peut aussi se transmettre entre humains.

Un foyer de cas d'hantavirus sur un bateau de croisière suscite d'importantes inquiétudes. Et pour cause : ce virus rare est potentiellement très grave, puisqu'il est associé à un taux de létalité pouvant atteindre entre 30 et 60 %. Mais comment se transmet-il ? D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas un hantavirus, mais une famille de virus. Il existe en effet près d'une quarantaine de souches. Presque toutes se transmettent de la même façon.

Comment se transmet l'hantavirus ? D'abord par les rongeurs...

Les hantavirus sont généralement transmis par l'intermédiaire de rongeurs infectés. Santé publique France explique que "la contamination humaine se fait généralement par inhalation de poussières et aérosols, contaminées par les excrétas des animaux infectés (urines, déjections salive), aux cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt et longtemps inhabités ainsi que lors d'activités dans des zones rurales". Un contact direct avec des rongeurs peut aussi être une source de transmission d'hantavirus.

Comment se transmet l'hantavirus entre humains ? Est-on contagieux ?

Les rongeurs sont donc la principale source de contamination aux hantavirus. Mais ce n'est pas le seul mode de transmission. Même si cela est rare, la transmission entre humains est possible avec une souche, appelée souche des Andes. C'est justement cette souche qui a touché les passagers contaminés de la croisière, d'où l'inquiétude naissante...

Entre humains, "le mode de transmission ne correspond pas à une transmission respiratoire classique et repose principalement sur des contacts étroits et prolongés", explique la Pr Anne Goffard de l'Institut Pasteur. Selon le Centre national de référence (CNR) des Hantavirus, "la période de transmission virale la plus à risque de ce virus est la phase prodromique de la maladie, alors que le malade n'est souvent pas encore hospitalisé". La phase prodromique est le moment où les premiers symptômes se manifestent. "Ce sont donc les proches qui sont les plus exposés, surtout lors de contacts très étroits (contact sexuel en particulier) ou de moment de vie dans des espaces confinés (chambre, véhicule)". La période d'incubation est en moyenne de deux semaines, mais elle peut varier d'une à six semaines.

Les personnes contaminées ainsi que leurs cas contacts sont ainsi isolés afin d'éviter toute transmission du virus. En France, une femme a été testée positive et est hospitalisée, comme les quatre autre passagers rapatriés en France. 22 cas contacts français ont été identifiés et sont suivis.