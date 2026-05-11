Hantavirus : y a-t-il un traitement pour le soigner ?

Plusieurs cas d'hantavirus ont été identifiés à bord d'un navire de croisière. Trois personnes sont décédées, et d'autres sont hospitalisées.

Un foyer de cas d'hantavirus sème la panique. Cette famille de virus, rares et peu connus du grand public, peut être très dangereuse. La souche qui touche les passagers de la croisière, appelée souche des Andes, a un taux de létalité d'environ 30 %, pouvant même atteindre 60 %. Une source majeure d'inquiétude est le fait qu'il n'y a pas de moyen de prévention ni de traitement spécifique contre les hantavirus. "À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique ni de vaccin validés contre les hantavirus. La prise en charge repose donc essentiellement sur l'apaisement des symptômes", précise l'Inserm.

Le traitement symptomatique, seule solution contre l'hantavirus

Si les symptômes sont légers (maux de tête, fièvre...), des médicaments contre la douleur et la fièvre ainsi que du repos et une surveillance suffisent. "Dans les formes les plus sévères, les patients doivent être hospitalisés, souvent en unité de soins intensifs, avec une surveillance étroite et, si nécessaire, une aide respiratoire (oxygénothérapie, voire ventilation)", continue l'Inserm. L'hantavirus des Andes provoque en effet dans les formes graves un syndrome pulmonaire et cardiovasculaire, qui peut être fatal. "La seule chose qu'on peut faire, c'est aider le poumon à fonctionner quand il est atteint, ou donner des médicaments pour stimuler le cœur s'il est touché", a expliqué à France Info le Dr Olivier Bouchaud, chef de service des maladies infectieuses et tropical à l'hôpital Avicenne.

Des pistes de traitement contre l'hantavirus

Si aucun traitement n'est disponible aujourd'hui, "plusieurs approches thérapeutiques sont explorées pour traiter l'infection", note l'Inserm. La piste la plus prometteuse dans le traitement des patients contaminés par la souche des Andes est l'immunothérapie. "Le transfert de plasma humain contenant des anticorps anti-virus Andes a permis de réduire fortement la mortalité chez des patients infectés par ce virus", explique le Centre national de référence des hantavirus. D'autres pistes font aussi l'objet de recherches pour le traitement d'autres souches d'hantavirus, mais aucune n'a pour le moment été validée.