Rougeole : le nombre de cas explose en France, voici pourquoi

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, une recrudescence de rougeole est observée en France, en particulier en 2025.

Après une accalmie pendant la pandémie de Covid-19, la rougeole est de retour. En 2025, une forte augmentation des cas a été observée en France, d'après un bilan publié par Santé publique France le 18 mai. Au total, 873 cas de rougeole ont été déclarés en 2025, soit une augmentation de 80 % par rapport à l'année précédente.

Les plus touchés étaient des enfants de moins d'un an, mais tous les âges sont concernés. De nombreux cas graves ont été recensés : près de 40 % ont été hospitalisés, et 7 personnes en sont décédées. Santé publique France rapporte également que 6 cas sur 10 n'étaient pas ou pas complètement vaccinés.

Ce bilan rappelle ainsi l'importance de la vaccination pour se protéger contre la rougeole, "mais aussi de protéger les personnes fragiles à risque de développer des formes graves tels que les nourrissons de moins d'un an, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, qui ne peuvent recevoir un vaccin vivant atténué". Même si la couverture vaccinale contre la rougeole augmente depuis la vaccination obligatoire des nourrissons en 2018, elle reste insuffisante. C'est pour cette raison que le virus continue de circuler. "L'objectif d'une couverture vaccinale à deux doses de 95% en vue de l'élimination de la maladie, n'est toujours pas atteint", rappelle Santé publique France dans un premier bilan de 2026, où une baisse des cas est observée.

Prévention de la rougeole : qui doit être vacciné ?

La meilleure prévention contre la rougeole est la vaccination. Elle est associée au vaccin contre la rubéole et les oreillons (ROR). Elle est obligatoire chez les nourrissons depuis 2018, avec une première dose à 12 mois puis une seconde entre 16 et 18 mois. Aussi, "un rattrapage vaccinal est recommandé pour toute personne âgée de plus de 12 mois et née depuis 1980 quels que soient les antécédents vis-à-vis de ces trois maladies", précise Santé publique France. Il est "très important de vérifier son statut vaccinal, et de s'assurer d'avoir reçu toutes les doses nécessaires pour être protégé. En cas de doute, rapprochez vous de votre professionnel de santé", recommande le site Vaccination Info Service.

Y a-t-il un traitement contre la rougeole ?

Il n'y a pas de traitement spécifique contre la rougeole. "La prise en charge consiste essentiellement à soulager les symptômes, à préserver le confort et à prévenir les complications", rappelle l'OMS. D'où l'importance de la prévention !

Quels sont les symptômes et les complications de la rougeole ?

Après une période d'incubation d'environ 10 jours, la rougeole se manifeste dans un premier temps par une grande fatigue, une forte fièvre, un nez qui coule, une toux, et des symptômes oculaires (conjonctivite, larmoiement, paupières gonflées, yeux rouges, gêne à la lumière). Ces symptômes durent 3 à 4 jours, puis une éruption cutanée avec de petites taches rouges apparaît.

"Elle apparaît d'abord sur le visage, derrière les oreilles, sur le front, sur les joues, puis sur le cou, le haut du corps pour atteindre les pieds autour du troisième jour", précise l'Assurance maladie. La fatigue et la toux sont toujours présentes jusqu'à la fin des symptômes. L'éruption cutanée dure environ une semaine. Globalement, "la guérison a lieu en une dizaine de jours", précise l'Assurance maladie, "mais des complications plus ou moins graves peuvent survenir dans environ 30 % des cas". Elles sont particulièrement fréquentes et sévères chez les nourrissons de moins d'un an et les adultes, notamment les personnes immunodéprimées.

Différentes complications peuvent apparaître. Certaines sont peu graves, comme une otite, une laryngite ou une diarrhée. Mais certaines complications de la rougeole sont plus graves : pneumopathie ou pneumonie, encéphalite (une complication neurologique), ou encore une atteinte de l’œil qui peut entraîner une perte de vue. Une complication neurologique lente, appelée pan-encéphalite sclérosante subaiguë, est particulièrement grave et entraîne le décès plusieurs années après l'infection.

Les personnes contaminées par la rougeole sont contagieux dès les premiers symptômes et jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption cutanée. La rougeole est une des maladies les plus contagieuses, puisqu'une personne contaminée peut infecter jusqu'à 20 personnes ! Le virus se transmet par voie aérienne, directement ou indirectement, par exemple via des surfaces contaminées.