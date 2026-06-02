Cancer du pancréas : survie, traitement, symptômes... Tout savoir sur ce cancer redoutable

Le cancer du pancréas est un des plus meurtriers. Quels sont ses symptômes, ses traitements et le pronostic ?

Le cancer du pancréas est un des plus meurtriers. Il fait en effet partie des cancers dits de "mauvais pronostic" (avec le poumon et le foie par exemple), avec un taux de survie à 5 ans de seulement 11 %. En 2022, près de 13 000 personnes sont décédées d'un cancer du pancréas en France d'après l'Institut National du Cancer (Inca). Hélas, le taux de mortalité associée à ce cancer augmente : + 1,4 % par an chez les femmes, et + 0,7 % chez les hommes. Le nombre de cas diagnostiqués augmente également : + 2 % par an chez les femmes et + 1,6 % chez les hommes. Le cancer du pancréas se situe au 6e rang des plus fréquents en France. En 2023, près de 16 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués.

Quels sont les symptômes du cancer du pancréas ?

Une des raisons pour lesquelles le cancer du pancréas est aussi redoutable est le fait que les symptômes mettent longtemps à se manifester. "Le plus souvent, les cancers du pancréas sont diagnostiqués à un stade évolué, car ils restent longtemps asymptomatiques. 10 à 20 % des patients seulement sont diagnostiqués à un stade où la tumeur est résécable" par chirurgie, précise l'Inca. Selon l'Institut de lutte contre le cancer Gustave Roussy, "plus de la moitié des patients présentent des métastases dès le diagnostic".

Même si les symptômes apparaissent tardivement, voici les signes qui peuvent alerter :

une perte de poids rapide

une perte d'appétit

une fatigue inexpliquée

une faiblesse généralisée

des troubles digestifs (nausées, vomissements, troubles du transit...)

des douleurs abdominales et/ou au dos

une jaunisse

des démangeaisons.

Un cancer du pancréas peut aussi être suspectée face à un diabète ou à une pancréatite aiguë, même si cela est plus rare. Ces symptômes doivent pousser à consulter un professionnel de santé.

Comment est diagnostiqué le cancer du pancréas, et quel est le pronostic ?

Différents examens sont nécessaires pour diagnostiquer un cancer du pancréas. D'abord un examen clinique, réalisé par le médecin généraliste ; puis des examens d'imagerie, notamment un scanner, peuvent être nécessaires. Si un cancer a été détecté, d'autres examens seront réalisés pour déterminer avec précision le type de cancer et son avancée.

Ces informations permettront de déterminer le meilleur traitement, mais aussi le pronostic. Plus la maladie est avancée (notamment si des métastases sont présentes), plus les options de traitement sont limitées et plus le pronostic est mauvais.

Quels sont les traitements du cancer du pancréas ?

Aujourd'hui, plusieurs options de traitement sont possibles. D'abord, la chirurgie pour les tumeurs peu avancées. Ensuite, la chimiothérapie est le traitement de référence pour réduire la tumeur et ralentir la progression de la maladie, mais aussi réduire les symptômes et ainsi améliorer la qualité de vie. Une radiothérapie peut également être prescrite.

Comme le cancer du pancréas est souvent détecté tardivement, il est généralement résistant aux traitements. De nouveaux traitements sont à l'étude. L'un d'eux, le daraxonrasib, suscite particulièrement de l'espoir. Des résultats de phase 3, publiés le 31 mai 2026, ont montré une survie doublée chez les patients traités (13,2 mois contre 6,7 pour la chimiothérapie).