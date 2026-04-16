Grippe : quel est le bilan de l'épidémie 2025-2026 ?

Cet hiver, l'épidémie de grippe a été moins sévère que l'année précédente.

Chaque année, la France est touchée par une épidémie de grippe, au lourd bilan humain. L'hiver 2025-2026 n'a pas fait exception. Le bilan de l'épidémie, publié par Santé publique France le 16 avril 2026, rapporte une saison un peu moins intense que la précédente, qui avait été particulièrement sévère.

L'épidémie a commencé début décembre et s'est terminée mi-février, soit un total de 10 semaines, une durée conforme à la moyenne. Elle s'est différenciée par la dominance des virus de type A, et notamment le fameux variant K qui avait provoqué de vives inquiétudes au début de l'épidémie. Finalement, ce variant ne s'est pas révélé plus dangereux.

A l'hôpital, 115 000 passages aux urgences et 24 000 hospitalisations ont été enregistrées, avec un pic pendant les vacances de Noël. C'est moins que l'année précédente (156 000 passages aux urgences et 30 000 hospitalisations). Par contre, Santé publique France rapporte un "nombre élevé de signalements de cas graves de grippe", avec presque 1 400 cas. Parmi eux, 56 % avaient plus de 65 ans, et près de 9 sur 10 avaient une comorbidité. Lorsque le statut vaccinal était renseigné, 71 % des personnes admises en réanimation n'étaient pas vaccinées contre la grippe. L'institut note également que l'épidémie 2025-2026 a eu un "impact important sur la mortalité", avec "nombre total de décès inférieur à celui de la saison dernière", qui a été estimé à plus de 17 000.

Côté vaccination, la couverture vaccinale était supérieure à l'année précédente. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19 qu'elle augmente. Elle a été estimée au final à presque 50 % chez les personnes ciblées par la vaccination, 56,7 % chez les seniors, et seulement 28,9 % chez les moins de 65 ans à risque. L'efficacité du vaccin, estimée à 30 %, était "modérée".

Deux nouveaux vaccins pour les seniors

La campagne 2025-2026 de vaccination contre la grippe a apporté une nouveauté : deux nouveaux vaccins plus efficaces pour les seniors. "Deux vaccins "renforcés" sont désormais proposés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Le principe de ces vaccins reste le même que celui des vaccins classiques, mais l'un contient une dose d'antigène quatre fois plus élevée, tandis que l'autre associe un composé (adjuvant) destiné à stimuler la réponse immunitaire", a expliqué l'association Santé respiratoire France. Ces deux vaccins, Efluelda et Fluad, doivent apporter "un gain d'efficacité en faveur des vaccins haute dose et adjuvanté par rapport aux vaccins standards de 15 à 25 %", d'après l'association.

Sanofi a annoncé dans un communiqué que son vaccin à haute dose Efluelda permettait "une réduction supplémentaire de 31,9 % des hospitalisations comparé aux vaccins antigrippaux à dose standard" chez les 65 ans et plus, à la suite d'une étude portant sur "près d'un demi-million de participants" et publiée dans The Lancet.

Ce virus, extrêmement contagieux, se transmet toujours de la même manière, peu importe la souche en circulation. Elle se transmet par gouttelettes de salives, qui se propagent en parlant, en toussant ou en éternuant, comme le rappelle le site de l'Assurance maladie. Il est également possible de transmettre la grippe via des objets infectés, comme les barres de métro ou les poignées de porte…

Afin d'éviter de transmettre la grippe, il est important de respecter les gestes barrières : tousser dans son coude et non dans sa main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle immédiatement après leur utilisation, et porter un masque dans les espaces publics lorsqu'on est malade. Il est également conseillé d'aérer régulièrement les pièces, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde, comme les salles de classes ou les bureaux. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique et évitez de serrer des mains ou de faire la bise pour dire bonjour.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

À partir de 48 heures environ après la contamination à la grippe, soit la durée d'incubation, plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale :

une forte fièvre (environ 39°),

une fatigue intense,

des courbatures,

des maux de tête,

des maux de gorge,

une toux.

La plupart des symptômes s'arrêtent au bout d'une semaine environ, mais la fatigue et la toux peuvent persister au-delà. Les personnes infectées par la grippe sont contagieuses à partir de la veille de l'apparition des symptômes pendant une semaine.

Chez les personnes fragiles par contre, la grippe peut provoquer des symptômes plus graves. Des complications comme une pneumonie sont possibles. Chaque année, environ 10 000 personnes décèdent de la grippe.

Étant donné que ces symptômes sont très similaires à ceux du Covid-19, même s'il ne circule que de façon moindre, en cas de doute, il est possible de faire en pharmacie un test PCR grippe et Covid qui peut donc détecter les deux virus.

Le traitement de la grippe repose seulement sur le soulagement des symptômes, avec des antalgiques (de préférence du paracétamol) pour lutter contre la fièvre et les douleurs, ainsi que du repos et de l'hydratation. Il est inutile - et même mauvais pour la santé - de prendre des antibiotiques, puisque ceux-ci ne sont efficaces que contre les infections liées à une bactérie, alors que la grippe est causée par un virus. Il existe des médicaments antiviraux, mais qui sont uniquement prescrits aux personnes fragiles.