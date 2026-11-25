Santé publique France note une "intensification de la circulation" de la grippe. Sept régions sont déjà en pré-épidémie.

La grippe débarque dans plus de la moitié du pays. Dans son bulletin hebdomadaire publié le 25 novembre 2026, Santé publique France rapporte une "augmentation du recours aux soins", surtout en ville, et "à des niveaux toujours supérieurs à ceux de l'année précédente à la même période". Une semaine plus tôt, l'agence observait "une circulation précoce des virus grippaux cette saison". L'année dernière, l'épidémie avait commencé début décembre.

Sept régions sont en alerte orange "pré-épidémie" : les Hauts-de-France et l'Île-de-France déjà depuis une semaine, qui ont été rejointes par l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.

Niveau d'alerte lié à la grippe au 25/11/2026. En vert : pas d'épidémie, en orange : pré-épidémie. © Santé publique France

Face à l'augmentation de la circulation de la grippe (et du Covid-19), Santé publique France appelle les personnes à risque de forme grave à "se faire vacciner sans attendre contre la grippe et la COVID-19". La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre. Comme les années précédentes, il est possible de se faire vacciner en même temps contre la grippe et le Covid-19.

Campagne de vaccination 2026-2027 : une nouveauté

Cette campagne de vaccination 2026-2027 est marquée par une importante nouveauté. "Les vaccins contre la grippe sont désormais soumis à prescription obligatoire par les médecins, sage-femmes, pharmaciens et infirmiers", d'après l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cette dernière précise que "les modalités d'accès à la vaccination (bon de prise en charge) restent inchangées dans le cadre de la campagne saisonnière". Les personnes ciblées par la vaccination devraient donc, comme les années précédentes, avoir reçu un bon de prise en charge avant le début de la campagne.

L'Assurance maladie précise que ce bon de prise en charge "fait office de prescription médicale. Aucune prescription supplémentaire n'est donc nécessaire pour retirer le vaccin en pharmacie lorsque l'assuré dispose du bon de prise en charge". Par contre, les personnes qui n'ont pas de bon de prise en charge devront avoir une ordonnance médicale pour se faire vacciner.

Hospitalisations, nombre de morts, variant K... Le bilan de l'épidémie de grippe 2025-2026

Chaque année, la France est touchée par une épidémie de grippe au lourd bilan humain. L'hiver 2025-2026 n'a pas fait exception. Le bilan de l'épidémie publié par Santé publique France rapporte une saison un peu moins intense que la précédente, qui avait été particulièrement sévère. Au total, 12 000 décès ont été recensés, contre 17 000 l'année précédente.

L'épidémie a commencé début décembre et s'est terminée mi-février, soit un total de 10 semaines, une durée conforme à la moyenne. Elle s'est différenciée par la dominance des virus de type A, et notamment le fameux variant K qui avait provoqué de vives inquiétudes au début de l'épidémie. Finalement, ce variant ne s'est pas révélé plus dangereux.

A l'hôpital, 115 000 passages aux urgences et 24 000 hospitalisations ont été enregistrées, avec un pic pendant les vacances de Noël. C'est moins que l'année précédente (156 000 passages aux urgences et 30 000 hospitalisations). Par contre, Santé publique France rapporte un "nombre élevé de signalements de cas graves de grippe", avec presque 1 400 cas. Parmi eux, 56 % avaient plus de 65 ans, et près de 9 sur 10 avaient une comorbidité. Lorsque le statut vaccinal était renseigné, 71 % des personnes admises en réanimation n'étaient pas vaccinées contre la grippe.

Côté vaccination, la couverture vaccinale était supérieure à l'année précédente. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19 qu'elle augmente. Elle a été estimée au final à presque 50 % chez les personnes ciblées par la vaccination, 56,7 % chez les seniors, et seulement 28,9 % chez les moins de 65 ans à risque.

Deux nouveaux vaccins pour les seniors

La campagne 2025-2026 de vaccination contre la grippe a apporté une nouveauté : deux nouveaux vaccins plus efficaces pour les seniors. "Deux vaccins "renforcés" sont désormais proposés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Le principe de ces vaccins reste le même que celui des vaccins classiques, mais l'un contient une dose d'antigène quatre fois plus élevée, tandis que l'autre associe un composé (adjuvant) destiné à stimuler la réponse immunitaire", a expliqué l'association Santé respiratoire France. Ces deux vaccins, Efluelda et Fluad, doivent apporter "un gain d'efficacité en faveur des vaccins haute dose et adjuvanté par rapport aux vaccins standards de 15 à 25 %", d'après l'association. Ils "sont recommandés préférentiellement" pour le ministère de la Santé.

Ce virus, très contagieux, se transmet toujours de la même manière, peu importe la souche en circulation. Elle se transmet par gouttelettes de salives, qui se propagent en parlant, en toussant ou en éternuant, comme le rappelle le site de l'Assurance maladie. Il est également possible de transmettre la grippe via des objets infectés, comme les barres de métro ou les poignées de porte…

Afin d'éviter de transmettre la grippe, il est important de respecter les gestes barrières : tousser dans son coude et non dans sa main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle immédiatement après leur utilisation, et porter un masque dans les espaces publics lorsqu'on est malade. Il est également conseillé d'aérer régulièrement les pièces, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde, comme les salles de classes ou les bureaux. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique et évitez de serrer des mains ou de faire la bise pour dire bonjour.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

À partir de 48 heures environ après la contamination à la grippe, soit la durée d'incubation, plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale :

une forte fièvre (environ 39°),

une fatigue intense,

des courbatures,

des maux de tête,

des maux de gorge,

une toux.

La plupart des symptômes durent une semaine environ, mais la fatigue et la toux peuvent persister au-delà. Les personnes infectées par la grippe sont contagieuses à partir de la veille de l'apparition des symptômes pendant une semaine.

Chez les personnes fragiles par contre, la grippe peut provoquer des symptômes plus graves. Des complications comme une pneumonie sont possibles. Chaque année, environ 10 000 personnes décèdent de la grippe.

Étant donné que ces symptômes sont très similaires à ceux du Covid-19, même s'il ne circule que de façon moindre, en cas de doute, il est possible de faire en pharmacie un test PCR grippe et Covid qui peut donc détecter les deux virus.

Le traitement de la grippe repose seulement sur le soulagement des symptômes, avec des antalgiques (de préférence du paracétamol) pour lutter contre la fièvre et les douleurs, ainsi que du repos et de l'hydratation. Il est inutile - et même mauvais pour la santé - de prendre des antibiotiques, puisque ceux-ci ne sont efficaces que contre les infections liées à une bactérie, alors que la grippe est causée par un virus. Il existe des médicaments antiviraux, mais qui sont uniquement prescrits aux personnes fragiles.