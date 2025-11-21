Les chercheurs sont formels : toutes ces femmes sont mieux protégées que les autres contre la grippe

Les défenses immunitaires de ces femmes sont renforcées durant cette période.

La nature est bien faite. Si les virus de l'hiver nous attaquent inlassablement chaque automne, notre organisme a appris à se défendre et il a plus d'un tour dans son sac. C'est le cas face à la grippe avec un "mécanisme naturel de défense" selon les scientifiques de l'Université McGill au Canada. Les femmes concernées seraient davantage protégées contre le virus de la grippe durant toute une période de leur vie : la grossesse. Comment l'expliquer ?

Selon le Pr Maziar Divangahi, co-auteur principal, c'est tout à fait logique ! "Du point de vue de l'évolution, c'est parfaitement sensé. La mère doit rester en santé pour protéger son bébé, alors le système immunitaire s'adapte en renforçant ses défenses. L'organisme déclenche cette réaction fascinante dans la cavité nasale pour, en quelque sorte, ajouter une couche de protection pendant la grossesse".

Au cours de la grossesse, le système immunitaire des femmes enceintes se modifie pour mieux les protéger contre la grippe. Ce mécanisme "s'active pendant la grossesse", selon les chercheurs qui ont étudié le phénomène sur des souris. Plus précisément, un "type de cellule immunitaire s'activait" alors dans le nez du modèle de souris, produisant "une puissante molécule stimulant les défenses" contre les virus dans le nez et les voies respiratoires. Ce mécanisme empêche ainsi le virus d'atteindre les poumons, "où il peut provoquer des symptômes graves".

Si elle est intéressante pour les femmes enceintes, cette trouvaille pourrait même "se révéler utile pour la population générale également, puisque la réponse immunitaire observée pourrait, semble-t-il, être reproduite au-delà de la grossesse", note ainsi le Dr James Martin.

Les scientifiques considéraient plutôt que les femmes enceintes étaient plus vulnérables aux infections, et notamment à la grippe. "Les femmes enceintes risquent de présenter une forme grave de grippe. La grossesse entraîne en effet une modification de l'immunité , elle favorise le risque d'infection bactérienne avec la survenue possible de complications pulmonaires et cardiaques", précise même le site de l'Assurance Maladie. Il est d'ailleurs fortement recommandé aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la grippe.