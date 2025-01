Cette boisson adorée des Français peut-elle vraiment allonger l'espérance de vie ?

Une revue d'études affirme que cette boisson diminue le risque de décès.

De nombreuses idées reçues circulent encore aujourd'hui sur l'effet de notre alimentation sur la santé. Il en est de même pour nos boissons préférés, dont l'une des plus consommées par les Français : le café. Bon ou mauvais ? Et à quelle dose ? Une revue d'études menée au Portugal et publiée dans Ageing Research Reviews a tenté d' y voir plus clair. Elle conclut que "la consommation de café atténue les principales causes de mortalité, en réduisant la mortalité associée aux maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, cancéreuses et respiratoires, ainsi que certaines des principales causes de détérioration fonctionnelle chez les personnes âgées, telles que la perte de mémoire, la dépression et la fragilité".

D'après les auteurs de l'étude, boire régulièrement du café (environ trois tasses par jour, tout de même !) augmenterait "l'espérance de vie en bonne santé de 1,8 année". Cet effet positif du café sur la mortalité aurait été démontré "dans plus de 50 études" que les chercheurs portugais ont analysées.

Attention toutefois, cette revue d'études portugaise perd un peu en crédibilité puisqu'elle a été financée par l'association à but non lucratif Institute for Scientific Information on Coffee. Or celle-ci a pour membres les entreprises du secteur du café comme Lavazza, Nestlé ou encore illycaffè, autant d'acteurs qui ont donc tout intérêt à nous vendre que le café est un elixir parfait pour notre organisme... Cette étude sur les bienfaits du café serait-elle du pipeau ? Ne rangez pas votre mug tout de suite, d'autres résultats sont à scruter !

Les nombreuses autres études menées montrent bel et bien un effet positif pour la santé avec une consommation modérée de café. Le docteur Jimmy Mohammed, présentateur de l'émission Le Magazine de la santé, rappelait d'ailleurs au micro de RTL en 2023 que le café "réduit la mortalité", et qu'il réduit "de 15 à 20 % le risque cardiovasculaire", à condition d'en boire une à quatre tasses par jour.

Une étude publiée la même année montrait en effet une "diminution de la mortalité toutes causes confondues et de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, du cholestérol, de l'insuffisance cardiaque". Une autre étude publiée en 2022 dans l'European Journal of Preventive Cardiology avait montré que "la consommation de deux à trois tasses de café par jour est liée à une plus grande longévité et à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, par rapport à une absence de café".

Les preuves de bienfaits du café pour la santé sont donc nombreuses. L'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) affirme d'ailleurs qu'une consommation quotidienne de 400 mg de caféine, soit 4 tasses de café, ne pose pas de problème pour la santé. Il faut cependant faire attention à l'excès de caféine, qui est contenu dans le café mais aussi dans le thé, dans les boissons énergisantes et dans certains sodas. Les femmes enceintes doivent également être vigilantes avec la consommation de café et se limiter à deux tasses par jour.