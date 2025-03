"Un "lien surprenant" a été découvert entre ce virus très courant et Alzheimer – 6 personnes sur 10 pourraient être concernées"

Ce virus touche environ deux tiers des personnes âgées de moins de 50 ans.

Les causes de la maladie d'Alzheimer sont encore obscures. De nombreuses pistes sont étudiées par les chercheurs du monde entier. Parmi elles, les liens potentiels avec d'autres pathologies sont scrutés. Depuis de nombreuses années, les chercheurs qui planchent sur Alzheimer s'interessent ainsi logiquement aux facteurs de risques.

Ils pourraient bien en avoir trouvé un qui touche beaucoup d'individus puisque des chercheurs américains de l'université de Pittsburgh ont annoncé avoir découvert "un lien surprenant entre la maladie d'Alzheimer et le virus de l'herpès", selon leur communiqué publié le 2 janvier 2025. Le virus de l'herpès (HSV-1), plus connu comme "bouton de fièvre", touche plus de 6 personnes sur 10 dans le monde, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les chercheurs ont en effet détecté la présence de "formes de protéines liées" au virus de l'herpès (HSV-1) "dans des échantillons de cerveau atteints de la maladie d'Alzheimer", expliquent-ils dans l'étude publiée dans Cell Reports. La théorie des chercheurs américains est que lors de l'infection au virus de l'herpès, une protéine "considérée comme nocive dans la maladie d'Alzheimer", la protéine tau, "pourrait initialement protéger le cerveau contre le virus, mais contribuer à l'endommager par la suite".

Cette étude n'est pas la première à suggérer un lien potentiel entre la maladie d'Alzheimer et le virus de l'herpès. Son "association avec la maladie d'Alzheimer a été démontrée à plusieurs reprises", écrivent d'ailleurs les auteurs de l'étude américaine. Déjà en 2018, la Fondation Alzheimer rapportait que "de nombreuses études montrent qu'être porteur du virus HSV-1 serait un facteur de risque de développer une maladie d'Alzheimer".

L'une d'elles a notamment mis en évidence "la présence d'ADN" du virus de l'herpès dans les plaques amyloïdes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, précise la Fondation Alzheimer. En 2018, une étude taïwanaise concluait même que "les personnes infectées par HSV-1 avaient 2,5 fois plus de risque de développer une démence sénile que les personnes saines".

Plusieurs recherches sont actuellement en cours ou prévues pour en savoir plus sur ce lien entre le virus de l'herpès et la maladie d'Alzheimer, voire pour "tester des stratégies thérapeutiques potentielles", espèrent les chercheurs de l'université de Pittsburgh.