Symptômes, prévention, variants... Tout savoir sur le mpox, ou variole du singe

Des cas de variole du singe sont détectés chaque année en France.

Le mpox est le virus anciennement appelé "variole du singe" ou encore "monkeypox". Depuis 2022, il a été à l'origine d'importantes épidémies, principalement en Afrique. Le mpox est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmise par les animaux. Mais elle peut également se transmettre entre humains, par contact direct (notamment lors de rapports sexuels) et indirect, par le biais d'objets contaminés.

Quels sont les clades qui circulent, et lequel est le plus dangereux ?

Il existe plusieurs "clades", des sous-types du mpox. Deux clades différents ont circulé depuis 2022 : le clade II et le clade Ib. Si le clade II a été a l'origine de l'épidémie en Afrique en 2022 (et circule toujours dans plusieurs régions du monde, dont l'Europe), c'est le clade Ib qui est source d'inquiétude aujourd'hui. Cette nouvelle souche circule depuis fin 2023 en Afrique, principalement en République démocratique du Congo. Mais elle s'est propagée à de nombreux pays africains, et même à d'autres régions du monde, jusqu'en France. Plusieurs cas de cette nouvelle souche ont été détectés en Europe - et notamment en France - en 2024 et 2025. Face à la circulation du clade Ib, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait déclenché une "urgence de santé publique de portée internationale" en août 2024. Une des inquiétudes majeures est que "le clade I tend à être plus sévère que le clade II", d'après les centres africains de contrôle des maladies.

Quels sont les symptômes du mpox ?

Le mpox provoque, "généralement dans la semaine" après l'exposition au virus d'après l'OMS : des éruptions cutanées sur l'ensemble du corps, de la fièvre, des maux de gorge, des douleurs musculaires et un gonflement des ganglions lymphatiques. Ces symptômes "durent généralement 2 à 4 semaines" selon l'OMS, mais peuvent durer plus longtemps, ou être plus graves, chez des personnes fragiles, notamment celles qui ont un système immunitaire affaibli. Les complications possibles sont une pneumonie, une infection bactérienne de la peau, du sang, ou encore du cerveau.

Le mpox circule-t-il en France ?

En France, le mpox circule a bas bruit depuis le début de l'épidémie en 2022, où près de 5 000 cas avaient été détectés selon Santé publique France. En 2025, environ 180 cas ont été détectés, dont 4 de clade Ib. En 2024, 221 cas ont été détectés, et 52 en 2023.

Heureusement, il existe un vaccin efficace contre le mpox. Le ministère de la Santé rappellait d'ailleurs dans un communiqué publié le 7 janvier 2025 "l'importance de la vaccination pour les publics cibles. La vaccination est recommandée à titre préventif en préexposition pour les personnes à haut risque d'exposition, et à titre réactif pour les personnes contacts à risque".