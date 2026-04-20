Chikungunya : quels sont les symptômes à surveiller ?

Le chikungunya, transmis par le moustique tigre, se manifeste par des symptômes spécifiques.

En 2025, près de 2 000 cas - autochtones et importés - de chikungunya ont été détectés en France métropolitaine. Le chikungunya est un virus transmis par les moustiques tigres. Après l'infection via une piqûre, la période d'incubation est de 4 à 7 jours en moyenne. "La maladie peut passer inaperçue" d'après le ministère de la Santé, ou se manifester par plusieurs symptômes :

une fièvre élevée (supérieure à 38,5° C) qui "apparaît brutalement",

des maux de tête,

des douleurs musculaires et articulaires qui peuvent être intenses. Elles touchent surtout les extrémités des membres (poignets, doigts, chevilles...)

D'autres symptômes peuvent survenir, comme une éruption cutanée (plaques ou boutons rouges sur la peau), une conjonctivite ou des nausées. Il n'y a pas de traitement spécifique contre le chikungunya, uniquement des traitements symptomatiques pour réduire les douleurs et la fièvre.

Une maladie qui peut être grave ou devenir chronique

Dans la plupart des cas, les symptômes ne durent que quelques jours. Mais "la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée par des douleurs articulaires persistantes et incapacitantes", précise le ministère de la Santé. Dans certains cas, la maladie peut être grave, "amener à des hospitalisations et plus rarement des décès".

Les personnes fragiles, comme les enfants, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes, sont particulièrement à risque. D'après l'Institut Pasteur, "la plupart des patients qui en décèdent sont également atteints d'autres maladies". En cas de retour de voyage d'une région où le virus circule, il est recommandé de surveiller l'apparition de ces symptômes, et de se protéger des piqûres de moustiques pour éviter la transmission de la maladie à d'autres personnes.

Des mesures de prévention efficaces

Il est en effet possible de réduire le risque d'être touché par le chikungunya grâce à différentes mesures de prévention. D'un côté, "la prévention individuelle repose sur les moyens de protection contre les piqûres de moustiques : répulsifs en sprays ou crèmes, serpentins, diffuseurs électriques, vêtements longs, moustiquaires", précise Santé publique France. Cette protection est "particulièrement nécessaire la journée, les moustiques vecteurs Aedes piquant surtout la journée, essentiellement à l'extérieur des maisons, avec une activité plus importante en début de matinée et en fin de journée". Il existe également des vaccins en prévention du chikungunya. De l'autre côté, il y a la prévention collective, à laquelle chacun peut participer en limitant les points d'eau stagnante, où le moustique tigre se développe.