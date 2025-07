Un nouveau vaccin contre le chikungunya est disponible, à qui est-il recommandé ?

Alors que de nombreux cas de chikungunya sont détectés en France, un nouveau vaccin préventif est disponible et recommandé à certaines personnes.

Un deuxième vaccin arrive à point nommé. Plus de 1 500 cas de chikungunya - dont une quinzaine autochtones - ont été détectés en France métropolitaine depuis le début de l'année, en particulier depuis mai, début de la période d'activité du moustique tigre. Outre-mer, l'épidémie est désormais d'une "intensité faible" à la Réunion, mais s'intensifie à Mayotte depuis fin avril. Un nouveau vaccin préventif était donc attendu dans ce contexte de circulation active du virus dans de nombreux endroits dans le monde.

Commercialisé par le laboratoire Bavarian Nordic, le vaccin Vimkunya a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Europe en février 2025. Il est disponible sur prescription, en pharmacie ou dans les centres de vaccination pour voyageurs, depuis juin. Il est recommandé par le Haut conseil de santé publique à certains voyageurs. Il s'agit des 12-65 ans qui ont des comorbidités, en cas de séjour "dans une zone où une épidémie est avérée", "en cas de séjour prolongé" ou de "séjours répétés dans une zone où une circulation active du virus" est observée.

La vaccination avec Vimkunya est seulement "à envisager" chez les plus de 65 ans et les 12-65 ans qui n'ont pas de comorbidités lors de voyages dans les mêmes situations. Elle n'est pour l'instant pas recommandée chez les femmes enceintes et allaitantes, en attendant des données supplémentaires.

L'autre vaccin contre le chikungunya déjà disponible, Ixchiq (Valneva), est "à envisager" chez les 18-64 ans, sauf les personnes immunodéprimées, qui se rendent dans les zones où le virus circule. Il était à l'origine également disponible pour les plus de 65 ans, mais plusieurs personnes de cette tranche d'âge ont souffert d'effets indésirables graves (et même 3 décès sont survenus) lors de la campagne de vaccination à la Réunion.

Le nouveau vaccin Vimkunya répond ainsi à un besoin chez les adolescents, les plus de 65 ans ainsi que les personnes fragiles qui ne pouvaient pas se faire vacciner avec le vaccin vivant atténué Ixchiq. Il pourrait ainsi augmenter la protection de la population face au chikungunya dans les zones où il y a une épidémie. Les essais cliniques de Vimkunya ont montré une efficacité de 98 % à 22 jours après l'injection, et de 87 % chez les plus de 65 ans. La réponse immunitaire est maintenue pendant au moins 6 mois, d'après l'Agence européenne du médicament.