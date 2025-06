Un nouveau vaccin contre le chikungunya est disponible, qui peut être concerné ?

Alors que de nombreux cas de chikungunya sont détectés en France, un nouveau vaccin préventif est disponible.

Un deuxième vaccin arrive à point nommé. Plus de 1 500 cas de chikungunya - dont 2 autochtones - ont été détectés en France métropolitaine depuis le début de l'année, surtout depuis mai, début de la période d'activité du moustique tigre. Outre-mer, l'épidémie est désormais d'une "intensité faible" à la Réunion, mais s'intensifie à Mayotte depuis fin avril. Un nouveau vaccin préventif était donc attendu dans ce contexte de circulation active du virus dans de nombreux endroits dans le monde.

Commercialisé par le laboratoire Bavarian Nordic, le vaccin Vimkunya a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Europe en février 2025. Mais pour l'instant, en attendant des données complémentaires du laboratoire, la Haute autorité de santé (HAS) française ne l'a pas encore officiellement recommandé. Ce vaccin recombinant est déjà disponible sur prescription, en pharmacie ou dans les centres de vaccination pour voyageurs, mais n'est pas remboursé actuellement. Il est indiqué à toute personne de 12 ans et plus.

L'autre vaccin déjà disponible, Ixchiq (Valneva), est actuellement recommandé dans les zones où le virus circule -notamment à la Réunion - chez les 18-64 ans, sauf les personnes immunodéprimées. Il était à l'origine également disponible pour les plus de 65 ans, mais plusieurs personnes de cette tranche d'âge ont souffert d'effets indésirables graves, et 3 décès ont même été associés au vaccin. A l'heure actuelle, "il n'y a pas de recommandation vaccinale des autorités sanitaires contre le chikungunya pour les voyageurs se rendant dans les zones à risque de transmission", précise le ministère de la Santé.

Le nouveau vaccin Vimkunya répond ainsi à un besoin chez les adolescents, les plus de 65 ans ainsi que les personnes fragiles qui ne pouvaient pas se faire vacciner avec le vaccin vivant atténué Ixchiq. Il pourrait ainsi augmenter la protection de la population face au chikungunya dans les zones où il y a une épidémie. Les essais cliniques de Vimkunya ont montré une efficacité de 98 % à 22 jours après l'injection, et de 87 % chez les plus de 65 ans. La réponse immunitaire est maintenue pendant au moins 6 mois, d'après l'Agence européenne du médicament.