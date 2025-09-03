Dengue : 19 cas autochtones détectés, déjà presque 2 000 cas au total en métropole en 2025

Le nombre de cas de dengue continue d'augmenter en France métropolitaine. 19 cas autochtones ont même été détectés.

Il n'y a pas que le chikungunya qui sévit en France. De nombreux cas de dengue sont détectés en métropole depuis plusieurs mois. D'après le dernier bilan de Santé publique France publié le 3 septembre 2025, près de 2 000 cas ont été détectés depuis le début de l'année, dont plus de 860 rien que depuis début mai. Il s'agit de cas importés majoritairement de la Guadeloupe, la Martinique et la Polynésie Française, puisque le virus sévit surtout dans les zones tropicales. Si le nombre de cas est inquiétant, est reste loin du record de 2024, avec près de 4 700 cas en France métropolitaine.

19 cas autochtones - donc contractés sur le territoire - de dengue ont été détectés depuis juin. Ils ont été signalés :

dans les Bouches-du-Rhône à Aubagne (3 cas) et à Rognac (5 cas),

en Gironde à Langon (3 cas),

dans l'Ain à Belley (2 cas),

dans la Loire à Saint-Chamond (2 cas)

dans le Var à Sanary-sur-Mer,

dans le Lot à Lalbenque,

dans les Pyrénées-Orientales à Canet-en-Roussillon,

dans l'Hérault à Beaulien.

Comment se transmet la dengue ?

La dengue, comme le chikungunya, se transmet par l'intermédiaire de moustiques. Le virus "est transmis à l'humain lors d'une piqûre par les moustiques du genre Aedes, principalement Aedes aegypti, mais aussi parfois le moustique tigre (Aedes albopictus). Lorsqu'un moustique se nourrit du sang d'une personne infectée, le moustique peut ensuite contaminer d'autres personnes", d'après l'Institut Pasteur. Dans certains cas rares, la dengue peut aussi se transmettre d'une femme enceinte à son bébé ou encore lors d'une greffe ou d'une transfusion.

A la différence du chikungunya, il existe plusieurs souches du virus et il est donc possible d'être infecté plusieurs fois par la dengue. Une nouvelle infection augmente même "le risque de développer une dengue sévère", selon l'Institut Pasteur.

Quels sont les symptômes de la dengue ?

Dans la majorité des cas, la dengue est asymptomatique, ou se manifeste par de légers symptômes. Chez les personnes infectées, après 4 à 10 jours en moyenne les symptômes sont : une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et vomissements, ainsi que des douleurs articulaires et musculaires. Une éruption cutanée est aussi possible. "Les symptômes persistent deux à sept jours et l'état de santé de la personne infectée évolue généralement favorablement", note l'Institut Pasteur.

Mais dans certains cas rares, une forme sévère de la dengue, potentiellement mortelle, survient. Elle peut provoquer des douleurs abdominales sévères, des vomissements importants, des hémorragies, une tachycardie extrême ou encore une défaillance des organes. Il n'y a aucun traitement spécifique de la dengue, seulement des traitements symptomatiques.

Comment se protéger de la dengue ?

Il n'existe hélas pas de moyen spécifique de prévention de la dengue. Aucun vaccin n'est disponible. "La prévention individuelle repose donc essentiellement sur les moyens de protection contre les piqûres de moustiques : répulsifs en sprays ou crèmes, serpentins, diffuseurs électriques, vêtements longs, moustiquaires", rappelle Santé publique France.

La prévention est aussi collective, et repose sur la lutte contre les moustiques tigres, notamment en éliminant les points d'eau stagnante, où les œufs de l'insecte peuvent être pondus.