Un cas de Zika détecté à Strasbourg : quels sont les symptômes de cette maladie ?

Un nouveau cas de Zika a été détecté dans le Grand Est. Quelle est cette maladie et comment se manifeste-t-elle ?

On connaît le chikungunya et la dengue, mais un peu moins le Zika. Pourtant, cette maladie transmise par le fameux moustique tigre touche aussi la France. Seuls 8 cas ont été détectés depuis le début de l'année en métropole. Le dernier en date a été détecté dans l'Est, à Strasbourg. Une opération de démoustication a été menée à Strasbourg et Truchtersheim dans la nuit du 29 au 30 juillet 2025, d'après l'Agence régionale de Santé. En 2024, 8 cas avaient aussi été détectés au total.

Les cas sont tous importés de l'étranger. Le Zika sévit notamment en Amérique latine et dans les départements français d'Amérique, d'après le ministère de la Santé. Cette maladie est généralement transmise par l'intermédiaire du moustique tigre, même si des cas rares ont aussi été décrits par voie sexuelle, greffe ou transfusion.

Chez la majorité des personnes infectées, il n'y a pas de symptômes. "Si des symptômes apparaissent, ils se manifestent 3 à 4 jours après la piqûre", précise l'Institut Pasteur. Il s'agit alors de maux de tête, de fièvre, d'une fatigue, de douleurs musculaires et articulaires, et des éruptions cutanées. D'après Pasteur, "une conjonctivite, une douleur derrière les yeux, des troubles digestifs ou encore des œdèmes des mains ou des pieds peuvent apparaitre".

Généralement, la maladie n'est pas grave : "l'évolution est le plus souvent rapidement favorable avec une guérison spontanée en 2 à 7 jours" d'après le ministère de la Santé. Mais dans certains cas, des complications peuvent survenir. "L'infection peut causer des complications neurologiques et auto-immunes sévères, en particulier le syndrome de Guillain-Barré et des anomalies congénitales chez les nouveau-nés, telles que la microcéphalie (tête anormalement petite)", explique l'Institut Pasteur.

Comme les symptômes classiques du virus Zika ressemblent à ceux du chikungunya et de la dengue, il peut être difficile de différencier ces maladies qui se transmettent de la même façon. Comme pour le chikungunya et la dengue, il n'existe pas de traitement spécifique. Seuls des traitements symptomatiques peuvent être pris. Enfin, la prévention "repose essentiellement sur les moyens de protection contre les piqûres de moustiques : répulsifs en sprays ou crèmes, serpentins, diffuseurs électriques, vêtements longs, moustiquaires...", précise l'Agence régionale de santé.