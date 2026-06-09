Zika : symptômes, traitement, transmission... Tout savoir sur ce virus

Le Zika est un virus transmis par les moustiques. Des cas sont recensés chaque année en France.

On connaît le chikungunya et la dengue, mais un peu moins le Zika, lui aussi transmis par les moustiques. En 2025, 18 cas - tous importés - ont été recensés en France, et 8 cas en 2024. Le Zika sévit notamment dans les régions tropicales, comme en Amérique latine et dans les départements français d'Amérique, d'après le ministère de la Santé.

Comment s'attrape le virus Zika ?

Cette maladie est transmise par l'intermédiaire de moustiques du genre Aedes qui sont surtout actifs le jour, notamment le moustique tigre. De cas rares ont aussi été décrits par voie sexuelle, maternelle, greffe ou transfusion. La période d'incubation du virus est de 3 à 14 jours.

Quels sont les symptômes du virus Zika ?

Chez la majorité des personnes infectées, il n'y a pas de symptômes. "Si des symptômes apparaissent, ils se manifestent 3 à 4 jours après la piqûre", précise l'institut Pasteur. Il s'agit alors de maux de tête, de fièvre, d'une fatigue, de douleurs musculaires et articulaires, et des éruptions cutanées. D'après l'institut Pasteur, "une conjonctivite, une douleur derrière les yeux, des troubles digestifs ou encore des œdèmes des mains ou des pieds peuvent apparaitre".

Généralement, la maladie n'est pas grave : "l'évolution est le plus souvent rapidement favorable avec une guérison spontanée en 2 à 7 jours" d'après le ministère de la Santé. Mais dans certains cas, des complications peuvent survenir. "L'infection peut causer des complications neurologiques et auto-immunes sévères, en particulier le syndrome de Guillain-Barré et des anomalies congénitales chez les nouveau-nés, telles que la microcéphalie (tête anormalement petite)", explique l'Institut Pasteur.

Comment diagnostiquer le virus Zika ? Y a-t-il un traitement ?

Comme les symptômes classiques du virus Zika ressemblent à ceux du chikungunya et de la dengue, il peut être difficile de différencier ces maladies qui se transmettent de la même façon. Des tests sont nécessaires pour détecter la présence du virus.

Comme pour le chikungunya et la dengue, il n'existe pas de traitement spécifique. Seuls des traitements symptomatiques peuvent être pris.

Enfin, il n'y a pas non plus de méthode de prévention spécifique. "La seule façon de se protéger de la maladie Zika est de se protéger des piqûres de moustiques", grâce aux répulsifs, moustiquaires, vêtements couvrants, rappelle l'institut Pasteur.