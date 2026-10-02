Virus du Nil occidental en France : un nombre de cas record et plusieurs décès, quels sont les symptômes ?

Le nombre de cas de virus du Nil occidental continue d'augmenter depuis plusieurs semaines.

C'est un record en France. 145 cas d'infection au virus du Nil occidental ont été recensés entre début mai et fin septembre, d'après le dernier bulletin de Santé publique France. Parmi eux, au moins 3 personnes sont décédées d'après un bulletin spécifique à l'Ile de France. Près de 30 nouveaux cas ont été détectés rien que la dernière semaine de septembre. Tous sont des cas autochtones, c'est-à-dire qu'ils ont été contractés sur le territoire et non importés. Sept régions sont concernées : la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Certains départements et régions n'avaient jamais été touchées auparavant par ce virus.

"Jusqu'alors, la région des Pays de la Loire n'avait pas été concernée. Ces premières détections de cas humains autochtones en Pays de la Loire témoignent d'une circulation du virus West Nile dans la région et appellent à une vigilance renforcée des professionnels de santé et de la population", soulignait l'Agence régionale de santé le 11 septembre. D'autres cas pourraient être signalés en France au cours des prochains mois, puisque le moustique qui transmet ce virus est actif jusqu'en novembre. En 2025, 62 cas avaient été détectés, et 5 personnes étaient décédées.

Le virus du Nil occidental n'est pas transmis par les moustiques tigres comme pour le chikungunya ou la dengue, mais ceux du genre Culex, le plus commun. Ces moustiques sont "implantés dans l'ensemble de la France hexagonale" d'après Santé publique France. Le virus du Nil occidental touche normalement surtout les oiseaux, mais les chevaux et les humains peuvent aussi être infectés par une piqûre de moustique. Mais "la quantité de virus dans leur sang (virémie) est insuffisante pour infecter un moustique lors d'une piqûre et permettre ainsi la transmission de la maladie", rassure Santé publique France.

Quels sont les symptômes du virus du Nil occidental ? Des complications neurologiques possibles

Chez les personnes touchées, "dans la majorité des cas, l'infection par le virus West Nile est asymptomatique" d'après l'Institut Pasteur. En cas de formes symptomatiques, la maladie se manifeste par "l'apparition brutale d'une fièvre importante après 3 à 6 jours d'incubation. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d'une toux, d'un gonflement des ganglions du cou, et souvent d'une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhées et de symptômes respiratoires", liste l'Institut Pasteur.

Dans certains cas rares, des complications - notamment neurologiques - peuvent survenir. L'ARS Île-de-France rapporte justement une "augmentation des formes neuro-invasives". La maladie peut en effet être mortelle, "principalement chez les adultes séniors" et les personnes immunodéprimées d'après l'Institut Pasteur.

Il n'existe pas de traitement pour soigner le virus du Nil occidental, seulement des traitements symptomatiques. Il n'y a pas non plus de moyen de prévention spécifique pour l'Homme, en dehors de la protection contre les moustiques.