Des dizaines de cas de virus du Nil occidental en France depuis le début de l'été : quelle est cette maladie ?

Au total, près de 40 cas autochtones de virus West Nile (ou virus du Nil occidental) ont été signalés en métropole en 2026.

Le moustique ne transmet pas que le chikungunya ou la dengue. Il peut aussi être vecteur d'autres virus, notamment le virus du Nil occidental. D'après le dernier bulletin de Santé publique France, 39 cas ont été détectés en métropole entre mai et fin août 2026. Quatre régions sont concernées : la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres cas pourraient être signalés au cours des prochains mois, puisque le moustique qui transmet ce virus est actif jusqu'en novembre. En 2025, 62 cas avaient été détectés, et 5 personnes étaient décédées.

Le virus du Nil occidental, ou West Nile, n'est pas transmis par les moustiques tigres comme pour le chikungunya ou la dengue, mais ceux du genre Culex, le plus commun. Ces moustiques sont "implantés dans l'ensemble de la France hexagonale" d'après Santé publique France.

Le virus du Nil occidental touche normalement surtout les oiseaux, mais les chevaux et les humains peuvent aussi être infectés par une piqûre de moustique. Mais "la quantité de virus dans leur sang (virémie) est insuffisante pour infecter un moustique lors d'une piqûre et permettre ainsi la transmission de la maladie", rassure Santé publique France.

Des complications neurologiques possibles

Chez les personnes touchées, "dans la majorité des cas, l'infection par le virus West Nile est asymptomatique" d'après l'Institut Pasteur. En cas de formes symptomatiques, la maladie se manifeste par "l'apparition brutale d'une fièvre importante après 3 à 6 jours d'incubation. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d'une toux, d'un gonflement des ganglions du cou, et souvent d'une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhées et de symptômes respiratoires", liste l'Institut Pasteur.

Dans certains cas rares, des complications - notamment neurologiques - peuvent survenir. L'ARS Île-de-France rapporte justement une "augmentation des formes neuro-invasives". La maladie peut en effet être mortelle, "principalement chez les adultes séniors" et les personnes immunodéprimées d'après l'Institut Pasteur.

Il n'existe pas de traitement pour soigner le virus du Nil occidental, seulement des traitements symptomatiques. Il n'y a pas non plus de moyen de prévention spécifique pour l'Homme, en dehors de la protection contre les moustiques.