Bronchiolite : l'épidémie diminue, mais presque toutes les régions restent en alerte rouge

L'épidémie de bronchiolite touche presque tout le pays. Deux options sont disponibles pour protéger les bébés, une est particulièrement efficace.

L'épidémie de bronchiolite semble se stabiliser, voire diminuer. Dans un bulletin publié le 7 janvier 2026, Santé publique France rapporte que les indicateurs de l'épidémie "diminuaient en ville et à l'hôpital" au cours de la première semaine de janvier. Toutes les régions restent en épidémie, sauf l'Île-de-France, en post-épidémie. Côté chiffres, plus de 2 700 passages aux urgences et 1 000 hospitalisations ont été enregistrés chez les moins de 1 an au cours de la première semaine de l'année.

Pour limiter les cas graves et les hospitalisations, une campagne de prévention a débuté le 1er septembre en France métropolitaine et outre-mer (en dehors de la Guyane, où la campagne a débuté le 1er août, et Mayotte le 1er octobre). Deux options sont disponibles pour protéger les nouveau-nés du VRS, en cause de la bronchiolite.

Traitement pour les bébés, vaccin pour les mamans

La première est un traitement préventif administré aux nouveau-nés. Appelé Beyfortus, il s'agit d'un anticorps disponible en France depuis 2023. Il s'adresse "à l'ensemble des enfants connaissant leur première saison d'exposition au VRS" : ceux nés à partir du début de la campagne, et ceux nés entre février et août 2025 en rattrapage. Justement, la porte-parole de la Société française de pédiatrie, Christèle Gras-Le Guen a récemment alerté auprès de France Inter face à une "couverture insuffisante en ville" chez ces bébés nés entre février et août 2025. Seulement 46 % d'entre eux ont été immunisés. La porte-parole rappelle qu'il est "encore temps" d'immuniser ces bébés. Beyfortus peut être administré directement à la maternité, ou en ville par les pédiatres ou les médecins généralistes.

La seconde solution contre la bronchiolite est la vaccination maternelle. Le vaccin, appelé Abrysvo, peut être administré au 8e mois de grossesse (entre la 32e et la 36e semaine d'aménorrhée). Il est efficace deux semaines après l'injection. Le bébé est ainsi protégé dès la naissance. Il peut être administré en même temps que les vaccins contre la grippe et le Covid-19.

Même si ces deux méthodes sont "très efficaces" d'après l'ANSM, une étude française qui les a comparé a montré que "le Beyfortus offre une protection supérieure à celle obtenue avec la vaccination de la femme enceinte par Abrysvo". Beyfortus réduit notamment de 26 % le risque d'hospitalisation. Pour le ministère de la Santé, "il appartient aux parents, informés par les professionnels de santé, de décider de la stratégie qui leur convient le mieux, afin de les protéger".

Le vaccin maternel comme le traitement préventif Beyfortus ne nécessitent qu'une dose et sont remboursés par l'Assurance maladie. Dans certains cas, les enfants jusque 24 mois à risque peuvent bénéficier du traitement préventif ; et un autre anticorps monoclonal (Synagis) est disponible pour les bébés chez qui le Beyfortus est contre-indiqué.

Des milliers d'hospitalisations évitées en France en 2024-2025

Chaque année, la bronchiolite touche environ 30% des moins de 2 ans, "soit environ 480 000 cas par an" d'après Santé publique France. Elle entraîne l'hospitalisation de 2 à 3% des moins de 1 an chaque année. L'épidémie survient généralement entre octobre et avril, avec un pic en décembre.

La bronchiolite est un problème de santé publique récurent. Cette campagne de prévention, mise en œuvre pour la troisième fois en France, permet de diminuer le nombre de cas graves et d'hospitalisations. Le gouvernement estime que "la campagne 2024-2025 avait permis de protéger plus de 450 000 nourrissons d'une forme grave de la bronchiolite'". D'après l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, "près de 5 800 hospitalisations ont été évitées en France" en 2024-2025 grâce au Beyfortus.

La bronchiolite, majoritairement due au VRS (virus respiratoire syncytial), est une maladie virale très contagieuse. "Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux et par les mains. Le virus reste également sur les objets souillés (tels que les jouets, les tétines, les "doudous"). Ainsi, le rhume de l'enfant et de l'adulte peut être à l'origine d'une bronchiolite chez le nourrisson", explique Santé publique France.

En dehors du vaccin ou du traitement préventif, la prévention repose aussi sur des gestes d'hygiène. Il est recommandé de se laver les mains (ou d'utiliser une solution hydroalcoolique) avant de toucher un nourrisson, de nettoyer régulièrement les objets (jeux, tétines...) qu'il utilise, d'aérer régulièrement le logement, et enfin d'éviter autant que possible le contact avec des personnes enrhumées.

Quels sont les symptômes de la bronchiolite ?

La bronchiolite est généralement bénigne. Le plus souvent, elle se manifeste d'abord par un rhume ou une rhinopharyngite avec une fièvre légère. Ensuite, une toux sèche peut apparaître, suivie d'une "gêne respiratoire qui se traduit par une respiration rapide et sifflante " d'après l'Assurance maladie. Le nourrisson touché peut aussi souffrir de difficultés à s'alimenter et à dormir.

"Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines", selon Santé publique France. Les nouveau-nés de moins de deux mois ou très fragiles doivent être particulièrement surveillés et peuvent être hospitalisés.

Quels sont les traitements contre la bronchiolite ?

En dehors du traitement préventif au Beyfortus, il n'existe pas de traitement spécifique curatif contre la bronchiolite. Il est nécessaire de bien hydrater le nourrisson touché, et de lui laver le nez régulièrement. Si nécessaire, des médicaments contre la fièvre peuvent être prescrits. Les antibiotiques ne sont pas indiqués, sauf en cas de surinfection bactérienne. Les médicaments contre la toux ne sont pas non plus indiqués aux jeunes enfants.