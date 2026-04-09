Méningite : symptômes, vaccin, traitement... Tout savoir sur cette maladie de plus en plus fréquente

Comment se protéger de la méningite ? Quels sont les symptômes de cette maladie parfois fulgurante ? On vous explique tout dans cet article.

La méningite est une infection des méninges, les enveloppes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. La méningite est très courante, et heureusement généralement bénigne. Mais dans certains cas, elle peut être très grave, voire mortelle. Tout dépend de l'origine de l'infection.

La méningite est en effet provoquée la plupart du temps par des virus très courants. Elle est alors généralement bénigne. Elle peut aussi être d'origine bactérienne : c'est alors "la forme la plus dangereuse de la maladie. Il s'agit d'une affection grave et potentiellement mortelle qui peut souvent entraîner des conséquences néfastes à long terme sur la santé", précise l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs bactéries peuvent provoquer une méningite, notamment les méningocoques et les pneumocoques. Les symptômes et les traitements diffèrent en fonction de l'origine de la méningite.

Quels sont les symptômes d'une méningite ?

Les symptômes d'une méningite, chez l'enfant et l'adulte, sont généralement :

fièvre,

raideur de la nuque,

maux de tête intenses,

nausées ou vomissements,

sensibilité à la lumière,

fatigue importante, somnolence,

parfois troubles de la conscience, convulsions ou encore faiblesse des membres.

Chez les nourrissons, les symptômes sont plus difficiles à reconnaître. Il peut s'agir d'un comportement inhabituel, de gémissements continus, de difficultés à s'alimenter, ou encore d'un bombement de la fontanelle. Chez l'adulte comme l'enfant, si l'infection atteint le sang, d'autres symptômes sont observés : respiration rapide, hypotension, ou encore des tâches hémorragiques sous la peau. C'est un signe de gravité, qui impose une hospitalisation d'urgence.

Quels sont les traitements d'une méningite ?

Une méningite bactérienne nécessite une hospitalisation rapide. Une ponction lombaire est menée pour confirmer le diagnostic et préciser l'origine de l'infection. Une infection virale est généralement bénigne, et guérit spontanément sans traitement. Par contre, même si elle peut être soignée avec des antibiotiques, "la méningite bactérienne est particulièrement préoccupante. Environ une personne sur six atteintes de ce type de méningite en meurt et une sur cinq présente des complications graves", précise l'OMS. Et "une personne sur cinq survivant à un épisode de méningite bactérienne peut avoir des séquelles durables", notamment des amputations des membres. Heureusement, il est possible de se protéger des méningites : la vaccination est le meilleur moyen de prévention.

Méningite : quels vaccins et pour qui ?

Plusieurs vaccins sont disponibles pour se protéger des méningites. D'abord, la vaccination contre les méningocoques (souches B et ACWY) est obligatoire chez les enfants jusque 2 ans depuis le 1er janvier 2025. Un rattrapage vaccinal est aussi recommandé jusque 5 ans. Chez les adolescents et jeunes adultes, la vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandé entre 11 et 14 ans (avec rattrapage vaccinal jusque 24 ans). Les vaccins obligatoires et recommandés sont remboursés à 65 % par l'assurance maladie.

Ensuite, la vaccination contre les pneumocoques et l'hæmophilus influenzae de type B (qui peut aussi provoquer des méningites) sont également obligatoires chez les nourrissons depuis 2018. Le respect de toutes les obligations et recommandations vaccinales est le meilleur moyen de se protéger.

Un record du nombre d'infections depuis 2010

La stratégie vaccinale a été intensifiée suite à une augmentation des infections à méningocoques (méningites ou septicémies) depuis 2022. Elles ont été particulièrement nombreuses en 2024 : 616 cas ont été déclarés dans l'année, "soit le nombre annuel de cas le plus élevé depuis 2010" d'après Santé publique France. Début 2025, la tendance à la hausse a continué, avec 95 cas en janvier et 89 en février "soit un niveau très supérieur à ce qui était observé pour la même période de l'année au cours des saisons précédentes ".