Hépatite A : où en est l'épidémie dans l'Ouest ? Comment s'attrape la maladie ?

Une épidémie d'hépatite A touche les Pays-de-la-Loire, et en particulier la ville de Nantes.

Après Lyon, Nantes. Depuis le début de l'année et en particulier depuis cet été, une recrudescence de cas d'hépatites A est observée en France. Celle-ci est "portée par deux situations d'épidémies locales ", a précisé le ministère de la Santé dans un DGS-Urgent : d'abord dans le Rhône cet été, et plus récemment en Loire-Atlantique.

Depuis avril, plus de 150 cas ont été signalés à l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, d'après le Figaro. La majorité de ces cas touchent l'agglomération nantaise. "Cette recrudescence, bien que s'inscrivant dans un contexte plus large d'augmentation des cas au niveau européen, présente un caractère atypique au regard de la situation habituelle dans la région", avait déjà alerté l'ARS en juillet.

Dans le Rhône, l'épidémie semble terminée en septembre. 84 cas, majoritairement à Lyon, ont été signalés jusque fin août, d'après le ministère de la Santé. "Une augmentation de 356 %" par rapport à la même période en 2024 et 2023, avait précisé un DGS-Urgent. A l'échelle nationale, "une recrudescence de cas d'hépatite A est observée, le nombre de cas entre le 1er janvier et le 9 septembre (1 021) ayant déjà dépassé le nombre de total de cas en 2024 (1 010)", selon le ministère.

Et le nombre de cas devrait continuer d'augmenter dans les prochaines semaines. "Cette situation est suivie avec attention, l'augmentation saisonnière habituelle des hépatites aiguës A se produisant généralement aux mois de septembre et octobre, du fait de la contamination d'une proportion importante de cas aux mois de juillet et août dans des pays d'endémie lors de voyages et du délai d'incubation moyen de 4 semaines", a alerté le ministère.

Comment se transmet l'hépatite A ?

Le virus de l'hépatite A, "présent dans les matières fécales des personnes atteintes, se transmet par l'intermédiaire des mains ou d'aliments contaminés", rappelle le ministère de la Santé. Certaines personnes sont particulièrement à risque d'être contaminées : "les personnes en situation de précarité et ayant des difficultés d'accès à l'eau courante, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes", les personnes ayant des rapports sexuels ano-buccaux ou qui prennent des drogues par voie intraveineuse.

En cas de contamination, l'hépatite A est "souvent bénigne. Elle se manifeste par une fatigue, une perte de l'appétit, des troubles digestifs, parfois une coloration jaune de la peau (" jaunisse "). Chez l'enfant, il n'y a souvent aucun symptôme", précise une lettre d'information du ministère à destination des familles en Loire-Atlantique. Dans certains cas rares, des formes graves sont possibles : elles peuvent "évoluer vers une insuffisance hépatique terminale ou défaillance hépatique ", d'après Santé publique France.

La prévention de l'hépatite A passe par l'hygiène, en particulier des mains. Aussi, un vaccin est disponible et est recommandé en cas de voyage dans les zones où le virus est endémique, pour les jeunes accueillis en collectivité, les personnes souffrant de mucoviscidose ou de maladies du foie, et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.