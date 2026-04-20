Hépatite A : quels sont les symptômes, et comment s'attrape la maladie ?

L'hépatite A est une maladie infectieuse du foie, qui peut être grave.

L'hépatite A est une maladie infectieuse virale qui touche le foie. Chaque année, environ un millier de cas sont détectés en France, souvent chez des personnes revenant de zones endémiques. Une augmentation des cas est observée depuis 2021.

Comment se transmet l'hépatite A ?

Le virus de l'hépatite A, "présent dans les matières fécales des personnes atteintes, se transmet par l'intermédiaire des mains ou d'aliments contaminés", explique le ministère de la Santé. Certaines personnes sont particulièrement à risque d'être contaminées : "les personnes en situation de précarité et ayant des difficultés d'accès à l'eau courante, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes", les personnes ayant des rapports sexuels ano-buccaux ou qui prennent des drogues par voie intraveineuse.

Quels sont les symptômes de l'hépatite A ?

En cas de contamination, l'hépatite A "se manifeste par une fièvre, une fatigue importante accompagnée de nausées, de douleurs abdominales suivies d'une jaunisse", précise le ministère de la Santé. Les symptômes sont peu fréquents chez les enfants. "L'évolution de la maladie est généralement bénigne", rassure le ministère. Il n'existe pas de traitement spécifique de l'hépatite A.

Mais dans certains cas rares, des formes graves sont possibles : elles peuvent "évoluer vers une insuffisance hépatique terminale ou défaillance hépatique ", voire le décès, d'après Santé publique France.

Comment éviter l'hépatite A ?

La prévention de l'hépatite A passe par l'hygiène, en particulier des mains. Aussi, un vaccin est disponible et est recommandé en cas de voyage dans les zones où le virus est endémique, pour les jeunes accueillis en collectivité, les personnes souffrant de mucoviscidose ou de maladies du foie, et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.